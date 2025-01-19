Solskjaer motivasyonuyla iyi oynadılar

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İlk yarıda çok yavan bir maç izledik. Beşiktaş, istekli başladığı maçta Samsunspor’un 10 kişilik 2’nci bölge savunmasını aşamadı. Orta alanda kalabalık ve adam adama oynayan kırmızı beyazlı ekip karşısında Ciro mmobile’nin direkten dönen şutu dışında hücumda etkili olamayan Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muci’nin girmesiyle daha hareketli ve tempolu bir oyun sergiledi.

AL-MUSRATi OYUNDAN ÇIKINCA BEŞiKTAŞ’IN HIZI KESiLDi

64’üncü dakikada 10 kişi kalan Samsunspor karşısında Thomas Reis 5 değişiklikle skoru tutmak isterken; Serdar Topraktepe sadece Al Musrati-Semih Kılıçsoy değişikliği yaptı.

Kağıt üzerinde daha ofansif gibi görünen bu değişiklikle aslında Beşiktaş’ın 10 kişi kaldıktan sonra hiç çıkamayan Samsunspor’a karşı hızı kesildi.

Çünkü Al-Musrati topu hızlandıran, tek paslarla oyunu kanatlara çevirip atak devamlılığı ile oynamasını sağlayan isim idi. O pozisyonda görev yapan oyuncu topa 2 kez temas edip ayağından geç çıkartsa bile rakip savunma yerleşecek zamanı bulur.

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SAVUNMACILAR VE KALECi OKAN OLAĞANÜSTÜ OYNADI

Beşiktaş dün ikinci yarıda kazanacak mücadeleyi ve oyunu ortaya koydu ancak Samsunspor, savunması ve kaleci Okan Kocuk’un olağanüstü mücadelesi ile 1 puanı almayı başardı.

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe, dün maçı izlerken hangi notları aldılar?

Bunu bilmek tabii ki imkansız ancak ikinci yarıdaki Beşiktaş’ı beğendiklerini düşünüyorum.