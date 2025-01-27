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Solskjaer Beşiktaş gerçeği ile tanıştı

#Beşiktaş#ANTALYASPOR#Süper Lig

Siyah - beyazlı takım bu yapısıyla ancak kontratak futbolu oynayabilir.

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Ole Gunnar Solskjaer, dün Beşiktaş oyuncu grubunun gerçeği ile yüzleşti. Deplasmanda gereken savaşçılığı ortaya koyamayan, isyan etmeyen karakterdeki futbolcular sadece kontratak oyununu uygulayabildiklerini de Norveçli teknik direktöre gösterdiler. Direkt oyun Anadolu takımlarına karşı olmaz ve Beşiktaş dün ilk yarıda 0.15 gol beklentisi ile hücum bölgesinde sadece 19 isabetli pas ile oynadı.

SET HÜCUMU VE DURAN TOPLAR

Antalyaspor ve muadili takımlara karşı topa sahip olarak rakip yarı alanda atak devamlılığı ile oynamak bu şekilde mümkün değil. Ole Gunnar Solskjaer set hücumuna ve duran toplara yönelik gelişme kaydedecek çalışmalar yapmalı. Dün Beşiktaş, 90+5’te bir köşe vuruşu kazandı. Herhalde eskiden kalma bir alışkanlık olacak ki rakip ceza sahasına sadece 5 oyuncu gitti. Kaleci ve korneri kullanan oyuncu hariç geriye 4 kişi kalıyor. 11 kişiyle ceza sahasında savunma yapan rakibe karşı kornerde 5 kişi göndermek neden?

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ÇOK FAZLA SORUN VAR

Solskjaer’in siyah beyazlı takımda süratle çözmesi gereken çok fazla sorun var. Ancak realite şu ki: Bu futbolcular ile bu hücum hattıyla Beşiktaş, Athletic Bilbao maçında olduğu gibi sadece kontratak oynayabilir.

#Beşiktaş#ANTALYASPOR#Süper Lig
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