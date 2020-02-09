Sergen Yalçın'ın vizyon ve misyonu!

İlk 45 dakika topa sahip olup oyunu rakip ceza alanına yıkan ancak katı ve kalabalık Gaziantep savunmasını aşıp net pozisyon üretmekte zorlanan siyah beyazlılar, zaman zaman basit top kayıplarıyla da kalesinde tehlikeler yaşadı. İkinci yarıya Boateng-Ljajic değişikliği ve önde baskı-yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş yaptığı nitelikli pres ile konuk takımı yarı sahasından çıkartmadı. Sergen Yalçın -net şekilde görülüyor ki- oyuncularından pres istiyor ve fiziksel dayanıklılık ile güce önem veriyor. Yapılan oyuncu değişiklikleri Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın vizyonunu ve misyonunu ne kadar iyi bildiğinin göstergesi.

1-0, 2-0 İLE YETİNMİYOR

1-0 ve 2-0 ile asla yetinmeyen daha fazlasını isteyen, kazanan ve kazanırken de keyif veren bir Beşiktaş talep ediyor Sergen Yalçın... Dün ikinci yarıdaki futbol gerçekten de görkemliydi. Gaziantep gibi ligin en tehlikeli kontratak takımına hiç pozisyon vermeden, adeta tek kale oynayıp kazanmak Beşiktaş’ın gelecekteki iç saha maçlarında oynayacağı futbol konusunda da fikir verdi.

ANAHTAR PRESTE

İstek, arzu ve konsantrasyon üst seviyedeydi. Ancak başta Diaby olmak üzere bazı oyuncuların performansları halen yetersiz. Dün sonradan oyuna giren Lens ‘Bu forma benim’ mesajını verdi. Sergen Yalçın, Boateng-Burak-Ljajic’in birlikte sahada olduğu bir formül üretirse ofansif olarak daha da kolay sonuca giden bir takım ortaya çıkacaktır. Dün şunu gördük: Beşiktaş, taraftarının yarattığı sinerjiyle bambaşka bir havaya bürünüyor. Siyah beyazlılar Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılırsa yarışta güçlü bir adaya dönüşebilir.





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