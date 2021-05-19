Sergen Yalçın çifte şampiyonluğu gururla sunar

Antalyaspor, sezonun son maçında bir çok oyuncusunu dinlendirdi ve tamamen kupa finaline odaklanarak sahaya çıktı. Ersun Yanal’ın bu sezon kurguladığı 6’lı savunma bloğunu aşmakta birçok takımın zorlandığını gördük. Beşiktaş, Josef ile bulduğu erken golle Yanal’ın tüm planlarını altüst etti. Ardından da topun ve oyunun kontrolünü elinde tutarak rahat bir maç çıkarttı. İkinci golde ise sezonun iki flaş ismi sahne aldı. Ghezzal’ın hazırladığı pozisyonu Rosier şık bir vuruşla bitirdi ve Beşiktaş, kupanın bir kulpundan tutmuş oldu.

WELiNTON’DAN KRiTiK MÜDAHALELER

2-0’ın hemen ardından Atiba’nın direkten dönen topu ile farkı 3’e çıkartma fırsatından yararlanamayan siyah beyazlılar, ikinci devre skor avantajıyla risk almadan maçı bitirmek istedi. Welinton’un son derece kritik 3 müdahalesiyle Antalyaspor’u maça ortak etmeyen Beşiktaş, bu kadar eksiğe; mental ve fiziksel yorgunluğa rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupa ile kapattı. Sezon başından bu yana ligi ve kupayı domine eden Sergen Yalçın’ın takımı 145 takımın katılımıyla oynanan Türkiye Kupası’nda da şampiyon olarak gücünü bir kez daha gösterdi. Çifte şampiyonluk kazanan Beşiktaş’ta üstelik Cenk Tosun son 9, Abubakar ise son 8 maçta oynamadı.

KADROLAR DEĞiL TAKIMLAR ŞAMPiYON OLUR

Hep vurguluyorum: kadrolar değil takımlar şampiyon olur. Sergen Yalçın arkadaşlığın müthiş olduğu harika bir takım inşaa etti. Sakatlık sorunlarıyla giderek daralan kadroya rağmen pes etmedi. Ve futbolcuyken futbol tarihine altın harflerle yazdırdığı adını şimdi de teknik adam olarak çifte şampiyonluk ile yazdırdı.

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