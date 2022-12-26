Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar GÜNTEKİN ONAY Şenol Güneş’in büyük yanılgısı
Güntekin Onay
Güntekin Onay
Güntekin OnayYazarın Tüm Yazıları

Şenol Güneş’in büyük yanılgısı

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Gaziantep FK

Savunmayı sertleştireceğini düşünerek Necip’i oynatıyor ama...

Haberin Devamı

Beşiktaş, Avrupa’nın elit takımları ve teknik adamları tarafından hızla terk edilen, son dönemde giderek gözden düşen 4-2-3-1 düzeniyle başladı. Üstelik savunmanın önünde Necip-Atiba ikilisiyle. Şenol Güneş, Atiba ve Necip’in birlikte oynadığı bir orta sahadan ne bekledi? Üretkenlik nasıl sağlanacaktı?

PAS ARASI VE TOP KAPMA SIFIR

Şenol Güneş ve Beşiktaş’ı çalıştıran diğer teknik adamlar orta sahaya Necip’i koyarak bu bölgeyi sertleştireceklerini düşünerek hep aynı yanılgıya düşüyorlar. Hiçbir zaman sonuç alamadıkları gibi rakamlar da Necip’in asla sanıldığı gibi defansif bir güç katmadığını gösteriyor. Dün sadece 2 sahipsiz top kazanan emektar futbolcu sadece 3 ikili mücadeleye girmiş ve 1’ini kazanmış. Pas arası yok, top kapma da ‘0’. Halbuki bu rakamlar Gedson Fernandes için 8 sahipsiz top kazanma ve 18’de 12 mücadele kazanma şeklinde.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Şenol Güneşten beraberlik yorumu: Üzüntü vericiBeşiktaş'ta Şenol Güneş'ten beraberlik yorumu: 'Üzüntü verici 'Haberi görüntüle

MASUAKU VARKEN NEDEN UMUT? 

İlk yarıda hiç birşey üretemeyen Beşiktaş, özellikle de 67. dakikadaki değişikliklerden sonra çok etkili hücumlar yaptı. Ancak bir başka tartışma konusu da neden Masuaku gibi kaliteli bir sol ayak varken Umut Meraş oynuyor? Bir not da N’Koudou için...

Dün yaptığı sorumsuzluk kabul edilemez. Ayrıca gününde olmadığı zaman tüm topları ezen sürekli yanlış tercihler yapan, oyun zekası son derece düşük bir futbolcu.

Gaziantep deplasmanında Gedson Fernandes ve kaleci Mert Günok dışında iyi oynayan Beşiktaşlı futbolcu yoktu. Hal böyleyken de 1 puan kötü sonuç olmadı.

Gözden Kaçmasın

Gaziantep FK-Beşiktaş maçında çok konuşlan karar Atilla Karaoğlan, VAR uyarısı sonrası...Gaziantep FK-Beşiktaş maçında çok konuşlan karar! Atilla Karaoğlan, VAR uyarısı sonrası...Haberi görüntüle
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Gaziantep FK
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Galatasaray’da ‘Golmis’ farkı

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Zamana ihtiyaç var ama zaman yok

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Sağlam kurgu, iyi senaryo

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Maçın kaderini Crespo’nun kırmızısı ve Trabzonspor’un arzusu…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ