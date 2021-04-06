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Haber Giriş: 06.04.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sayfa yeni, hikaye aynı

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Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine büyük bir şansla başladı.

Fenerbahçe, ligde son sırada yer alan Denizlispor karşısında iyi futbol oynamadan kazandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta açıkçası daha coşkulu ve tempolu bir Fenerbahçe bekliyorduk. Ancak sarı lacivertli ekip zayıf rakibi karşısında ilk 45 dakika pozisyon üretemediği gibi kalesinde de 2 tehlike yaşadı.

KRONiK PROBLEM

Akıcılıktan uzak, durağan geçen maçta Fenerbahçe, sezon başından bu yana kronikleşmiş ‘akan oyunda pozisyon üretememe’ problemiyle bir kez daha yüzleşti. Nitekim üstünlük sayısını getiren golü de bir köşe vuruşu sonrasında buldu.

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine büyük bir şansla başladı. Daha sahaya çıkmadan hem Galatasaray hem de Beşiktaş rakiplerine mağlup oldu, üstüne de ligin en zayıf takımıyla karşılaşıp yepyeni bir sayfa açma fırsatı yakaladı.

TOPUN HIZI ARTMALI

Fenerbahçe’den birkaç gün içersinde radikal değişiklikler ve çok farklı bir oyun beklemek haksızlık olur.

Dün iyi futbol oynamadan alınan 3 puan rakiplerinin kaybettiği haftada son derece değerli. Ancak Yeni Malatya ve Başakşehir maçlarında bu futbol kazanmak için yetmez. Emre Belözoğlu, mutlak surette topun hızını ve ofansif aksiyonları artıracak formüller bulmak zorunda.

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