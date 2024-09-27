Savunmada çok eksik hücumda hiç yoktu

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Ajax, saha içi organizasyonu yüksek, atletik oyunculardan kurulu, tempolu bir takım. Kanatları etkili kullanıyorlar ancak oyuncu kalitesi bakımından üst seviye değiller. Mustafa Hekimoğlu 17 yaşında, geleceği parlak bir santrfor ancak kabul etmek gerekir ki bu seviyede ilk 11 başlamak kendisi için erken.

Van Bronckhorst, dün çok romantik ve iyimser davrandı. Sahaya sürdüğü 11 Ajax’a göre çok hantal kaldı. Rafa Silva’yı sol kanatta Lugano deplasmanında da kullanmış ve o kanattan çok fazla atak yemişti. Dün Hollandalı teknik adam yine aynı hatayı yaptı. Beşiktaş’ın alternatifli ve geniş bir kadrosu yok fakat mevcut kadroda bence Salih’e haksızlık yapılıyor. Onana yerine Salih oynayabilir. Beşiktaş dün savunmada çok hata yaptı, rakibe kolay teslim oldu. Hücumda da son derece etkisizdi. Maçı isabetli şut atmadan tamamladı. UEFA Avrupa Liginin yeni formatında gol averajı da önemli ve bu lig bittiği zaman birçok takım aynı puanlarla tamamlayacak ve o zaman genel averaj (gol farkı) devreye girecek. 4-0’lık yenilgi bu açıdan da olumsuz

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DAHA SERT VE SIKI OLMALI

Ajax, dün maça çekingen başladı ancak sonradan oyun içinde elde ettiği özgüven ile Beşiktaş’a büyük üstünlük kurdular. Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Van Bronckhorst daha sert ve sıkı bir takım inşa etmeli. Ayrıca Beşiktaş, kale önünde derin savunma konusunda da sorunlar yaşıyor. Kanatları kapatamıyor. Dün gece sezonun ilk dersini almak zorunda kaldığı önemli bir sınavı geride bıraktı siyah beyazlılar. Yoğun maç takvimi böyle giderse Beşiktaş’ı çok yaralar.