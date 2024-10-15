Santrforsuz galibiyet

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İzlanda karşısında erken yediğimiz gole rağmen millilerimiz iyi reaksiyon gösterdi ve kazanma kararlığını ortaya koyup topa sahip olarak 2-1 öne geçmeyi bildi. Topu bozuk zemine rağmen iyi dolaştırdık. Teknik kalitesi yüksek oyuncularımız var ama net bir santrfor eksikliğini dün bir kez daha hissettik.

Böyle maçlarda topa sahip olup oyun inisiyatifi almak yetmiyor; takım savunmasını da iyi yapmanız gerekiyor. Nitekim dün takım savunmasında aksayınca kalemizde tehlikeler yaşadık ve bunun sonucunda iki gol gördük. Yediğimiz gollere rağmen moralimizi bozmadan oyun disiplinini korumamız milli takımımız adına çok büyük artı. İnançlı mücadelemiz sonunda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk.

TEKNiK KALiTESi BU KADAR YÜKSEK OLAN TAKIM RAHAT KAZANMALIYDI

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Böyle bir rakip karşısında teknik kalitemiz bu kadar yüksekken daha rahat bir maç çıkartmamız mümkündü. Milli takımımızın özellikle geçiş hücumlarında rakibe bu kadar kolay izin vermemesi gerekiyor.

Dün millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler.