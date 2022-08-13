Şampiyon çok yavaş oynuyor

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, bu sezon oyunlarını daha da geliştirmek için topa daha fazla sahip olmaları gerektiğine vurgu yapmıştı. Ancak dün özellikle ilk yarıda son şampiyon evinde sadece yüzde 40’la oynadı. Orta alanda Doğucan, pasif bir futbol sergilerken sol kanatta Eren ve Trezeguet’nin geliştirdiği hücumlar dışında Trabzonspor oldukça etkisiz idi.

Topu, dolaysıyla da oyunu hızlandıramayan Trabzonspor, Hatayspor savunmasını hataya zorlayamadı.

Bakasetas gibi bir yıldızın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Ayrıca sağ bek Larsen de ataklara katılmıyor.

KOUASSi HAYAL KIRIKLIĞI

Kolu kırılıp oyundan çıkan Visca’nın yerine oyuna giren Kouassi ise tam bir hayal kırıklığı.

3 resmi maçta da kalesinde gol görmeyen Trabzonspor takım savunmasını iyi yapıyor. Ancak Abdullah Avcı’nın daha yüksek tempolu bir futbolu oyuncularından talep etmesi şart.

Haberin Devamı

CAN SiMiDi ABDÜLKADiR

Avcı, dün yaratıcılık ve bağlantı problemini ikinci yarıda Abdülkadir Ömür’ü sahaya sürerek çözdü. Abdülkadir’den tam da beklenen işte bu. Topla gereksiz yere fazla temas etmeden daha ekonomik ve etkili oynaması. Yaratıcılığını attığı klas goldeki gibi kullanması ve skora katkı vermesi.

HATAYSPOR DiSiPLiNLi OYNADI

Hatayspor belki transferde hareketlilik yaşamadı ama dün derli toplu ve disiplinli bir futbol ortaya koydular. Özellikle de ilk 45 dakika topa sahip olarak savunma yaptılar. Ancak ilk haftayı bay geçen bordo beyazlı ekip hücumda çoğalmakta zorlandı.

TEMPOYU YÜKSELTMEK ZORUNDA

Trabzonspor, Hatay karşısında istediği 3 puanı alıp 2’de 2 ile gol yemeden sezona başladı ama Edin Visca gibi önemli kozunu kaybetti. Kopenhag karşısında bordo mavililerin daha tempolu bir futbol oynaması şart.