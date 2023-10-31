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Sahaya yürek ve karakter koydu

#Beşiktaş#Gaziantep FK#Burak Yılmaz

Beşiktaş bu kadar çok eksik ile moral çöküntüsü yaşadığı bu süreçte Gaziantep karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu.

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Burak Yılmaz, yokluklar içerisinde neredeyse elde avuçta kim varsa sahaya sürdü. Maça istekli ve ön alan baskısıyla başlayan siyah beyazlı ekip %71 ile topa sahip olduğu ilk 45 dakikada Zaynutdinov’un 2 etkili şutu dışında taraftarını heyecanlandıracak kale önü aksiyonlarından uzaktı. Bunda Gaziantep’in disiplinli ve alan bırakmayan savunmasının da etkisini gözardı etmemek lazım.

GRADEL BİLE SAVUNMA YAPTI

Sumudica, Max Gradel’e bile savunma sorumluluğunu aşılamış. 2’nci yarıda kazanma arzusu ve kararlılığını sahaya yansıtmaya devam eden Beşiktaş, Salih’in kafa golüyle Gaziantep kilidini açmayı başardı. Ardından Rashica’nın hazırladığı pozisyonda Cenk’in golüyle farkı 2’ye çıkartıp haftalardır aradığı özgüveni yakaladı.

Dün Cenk Tosun, fiziksel olarak hâlâ %100 durumda olmasa bile sorumluluk aldı ve sahaya her şeyini verdi. Ama Beşiktaş’ta dünün en iyisi Oxlade-Chamberlain idi. Ataklarda oyunu şekillendiren İngiliz futbolcunun top Gaziantep’in ayağına geçtiği zamanki mücadelesi de alkışı hak etti. Oyunda kaldığı süre içersinde Salih’in de arzusu ve iştahı takımına çok yardımcı oldu.

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NECİP VE BAILLY HATASIZ OYNADI

Necip ve Bailly savunmanın merkezinde hatasız oynarken, sağda Onur, solda Zaynutdinov yüksek enerji ortaya koydular. Beşiktaş dün aradığı morali ve ayağa kalkma fırsatını buldu.

Dün sahaya yüreğini ve kazanma karakterini koyan Beşiktaş, hak edilmiş bir 3 puan elde etti. İç sahadaki Fenerbahçe derbisine kadar olan süreçte oynanacak 4 maçı kazanıp bir seri yakalayabilirse derbiye farklı bir havayla çıkabilir.

Dün ayrı bir sayfa da Beşiktaş, taraftarı için açmak lazım. Tribünleri dolduran siyah beyazlı futbolseverler, kötü günde de takımlarının yanında olduğunu gösterdi.

#Beşiktaş#Gaziantep FK#Burak Yılmaz
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