Sağlam adımlarla hedefe ilerliyor

Trabzonspor, büyük hedefe emin adımlarla her türlü koşulda sağlam adımlarla ilerliyor. Planı olan, saha içi organizasyonu güçlü, istikrarlı yönüyle bordo mavililer rakiplerinden somut bir şekilde ayrılıyor. Her şeyden önce takım savunmasını bu ligde en iyi uygulayan takım Trabzonspor...

Sahada Abdullah Avcı’nın oyun planına sadık kalan futbolcular artık nasıl maç kazanılacağını da beyinlerine adeta kazımışlar. İyi de oynasa, kötü de oynasa, Trabzonspor’u açık puan farkıyla namağlup lider yapan ana faktör bu. Disiplin, sabır ve yardımlaşma.

BAŞARININ MİMARI AVCI

Bu tablonun tartışmasız baş mimarı Abdullah Avcı. Kafasındaki senaryoya aslında geçen sezon giriş yaptı ve temellerini attı. Bu sezon da görkemli yapıtı inşaa etmeye devam ediyor. Gümbür gümbür, rakipleri sahadan silen bir futbol mu izliyoruz? Hayır. Ancak Abdullah Avcı da diğer meslektaşlarının yaşadığı olumsuzluklar ile yüzleşti.

Başta en golcü oyuncusu Bakasetas olmak üzere sakatlıklar ve cezalar da bordo mavilileri bir hayli yaraladı.

MAZARET DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETTİ

Ancak Abdullah Hoca dar kadrosuna rağmen mazeret değil hep çözüm üretti ve ‘çalışmaya devam’ dedi. Bakıyoruz sol bek, sağ bek yok, sistem tıkır tıkır işliyor. Dün, ligin dişli ekiplerinden Karagümrük karşısında da maçın başından sonuna kadar ne yaptığını bilen ve kazanma kararlılığını sahaya yansıtan Trabzonspor haklı bir galibiyet elde etti. Abdülkadir Ömür’ü ayrıca kutlamak lazım. Nihayet kendisinden beklenen klası sahaya yansıtmaya başladı. Böyle devam Abdüş!