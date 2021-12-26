Sadece Kerem

Ligde 7 maçtır kazanamayan Galatasaray için kazanmak her şeyden önemliydi. Ön alan baskısıyla başlayan ancak kolektif uyumdan uzak sarı-kırmızılı ekip bir an önce golü bulma duygusuyla telaşlı bir görüntü ortaya koydu. Basit top kayıpları, başlamadan biten ataklar ve dağınık oyun 2 takımı da ilk yarıda tanımlayan ifadeler idi. Adana deplasmanında olduğu gibi sağ bek pozisyonunda Oğulcan’ı görevlendiren Galatasaray, kendi sağ kanadından tehlikeli ataklar ile karşılaşsa da final paslarında başarısız olan Antalyaspor’un girişimleri sonuçsuz kaldı.

TAKIM OLARAK BiREYSEL BECERiLERE MUHTAÇTI

Takım halinde birlikte hareket etmekte zorlanan Galatasaray’ın dünkü görüntüsü, özellikle ofansif bölgede bireysel becerilere muhtaçtı. Nitekim devrenin son dakikasında sahanın en istekli ve hareketli ismi Kerem’in ölçülü pasında Feghouli takımını öne geçirdi. 2’nci devre başladıktan sadece 7 dakika sonra sahanın yıldızı Kerem, harika bir şutla farkı ikiye çıkartıp Galatasaray’ı rahatlattı. Çabukluğu, savunma arkası koşuları ve delici driblingleriyle fark yaratan Kerem, dün attığı klas golün sayısını arttırabilirse başka bir seviye oyuncuya dönüşür.

BU BÜYÜK TAKIM FUTBOLU DEĞiL

2-0’dan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Antalyaspor ise hücumdaki etkisiz ve dağınık görüntüsüyle çok da tehditkar değildi.

7 maç sonra gelen 3 puan Galatasaray için belki çok değerli. Ancak şu da bir gerçek ki: Büyük takımın futbolu böyle olmamalı. Topun değerini bilmeyen, rakip yarı sahada atak devamlılığı sağlayamayan sarı kırmızılılar, oyunu da eline geçiremedi. Özellikle rakip yarı alandaki basit top kayıpları, pas kalitesinin düşüklüğü Galatasaray teknik ekibi tarafından sorgulanmalı.

ARA TRANSFERDE PLAN NE?

Dün Kerem dışında iz bırakmayan Galatasaray performansı sadece bir 3 puan olarak kayıtlara geçti. Ara transferdeki planlar nedir? Bunu bilmiyoruz ama sarı kırmızılıların şu an teknik ekipte yer alan Selçuk İnan tarzındaki bir orta saha oyuncusuna şiddetle ihtiyacı var.