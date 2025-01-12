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Sadece 3 puan kazandı

#Beşiktaş#Bodrum Fk#Süper Lig

Serdar Topraktepe, Önder Karaveli tarzı değişiklikleriyle maçı 2-0 iken tehlikeye attı.

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Beşiktaş, Bodrumspor karşısında da oyunu istediği şekilde ele alamadı. İşler Bodrumspor’un istediği gibi giderken, Cher N’Dour’un golünden sonra daha yüksek bir özgüvenle oynayan siyah beyazlılar, devre sonuna kadar net bir üstünlük yakaladı ve Ciro İmmobile ile ikinci golü buldu. Bu golde Bahtiyar Zaynuddinov’un katkısı Onur Bulut ve ve Ciro İmmobile’den daha fazlaydı. Özbek futbolcu hem geriden oyun kurarken hem de kesicilik anlamında çok başarılıydı.

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AL-MUSRATi’NiN GiRMESi DENGELERi DEĞiŞTiRDi

Ancak dünkü maçta da bir kez daha gördük Beşiktaş bu oyuncu yapısı ile sadece hızlı çıkarak geçiş kovalayabilir. Topu rakip yarı sahada tutup, baskı yapacak ve atak devamlılığı sağlayacak bir oyuncu grubu yok. Ayrıca Rafa Silva, Ernest Muci ve Gedson Fernandes gibi oyuncular topu koşturmaktan çok topla dribbling yaparak etkili olmaya çalışan futbolcular. 25. dakikada topu koşturan Al-Musrati gibi bir orta sahanın girmesi dengeleri değiştirdi.

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PROFESYONEL FUTBOLDA DUYGUSALLIĞA YER YOKTUR

Dün Serdar Topraktepe, Önder Karaveli tarzı değişiklikleriyle maçı 2-0 iken tehlikeye attı. Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan, ‘süre alsınlar’ diye yapılan duygusal değişiklikler. Bu değişiklikler Trabzonspor ve Gaziantep deplasmanlarında olduğu gibi Beşiktaş’ın başına bir kez daha dert açabilirdi. Semih Kılıçsoy çok fazla topla oynuyor ve egoist. Mustafa Hekimoğlu ise bu seviyenin oyuncusu henüz değil. Çok zamana ve çalışmaya ihtiyacı var. Profesyonel futbolda duygusallığa ve romantizme yer yok. Kim iyiyse, kim hakediyorsa ve hazırsa o oynar. Aynı şey Bodrumspor için de geçerli. Zdravko Dimitrov ve George Puşkaş bu takımda 11 oynar.

Beşiktaş dün sadece kazandı. 3 puanın dışında yine elle tutulur herhangi bir olumlu tarafı yoktu.

#Beşiktaş#Bodrum Fk#Süper Lig
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