Sabırlı ve sakin oynayıp kazandı

Beşiktaş, kazansa lider olacağı maçta Kayserispor karşısında çok zorlandı. Ligde son sırada yer alan rakibi karşısında topun mutlak hakimi olan siyah beyazlılar, kale önünde zenginlikten son derece uzaktı. Aboubakar ve Ghezzal’ı fazlasıyla arayan Beşiktaş’ta Larin ve Güven beklentileri karşılayamadı. Maçta felaket bir performans ortaya koyan, hemen hemen buluştuğu her topu kaybeden Güven tek bir olumlu hareket yapmadığı halde 62 dakika sahada kaldı.

ŞAŞIRTAN TERCiHLER

Sergen Yalçın, penaltıyı kaçıran, duran topları kötü kullanan, her topu ezen Mensah’a da 72 dakika tahammül etti. Maç 0-0 giderken pozisyon üretemeyen siyah beyazlı ekipte Mensah’ın yerine Oğuzhan’ın girmesi beklenirken Necip tercihi de şaşırttı. Necip oyuna girdikten sonra kesinlikle kötü oynamadı ancak son 20 dakikaya girilirken daha ofansif bir tercih yapılabilirdi.

Nitekim gol pozisyonuna giremeyen, ciddi yaratıcılık sorunu yaşayan siyah beyazlıların imdadına Miguel Lopez yetişti. İlk yarıda çok acemice bir penaltıya sebep olan Portekizli futbolcu, N’Sakala’yı ceza sahasında düşürüp bir kez daha Beşiktaş’ı beyaz noktaya götürdü. N’Koudou’nun hücumdaki zorlamaları dışında oyuna sonradan giren Hasic de ofansif anlamda katkı veren isimlerden idi.

DERS ÇIKARILMALI

Beşiktaş, zorlanmasına rağmen 3 puanın sahibi olurken iyi futbol oynamadığı maçta son ana kadar sabırlı ve sakin kalmayı başardı. Yoğun maç takviminde bu tip iniş-çıkışlar yaşanması doğal. Siyah beyazlılar bu maçtan dersler çıkaracaktır.

Kayserispor’un ise şiddetle puana ihtiyacı var ve katı savunma yaparak sonuca gitmeye çalıştı. Ofansif olarak sarı kırmızlı ekinin potansiyeli daha yüksek ve dünkü oyun Samet Aybaba hocanın takımına yakışmadı.

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