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Haber Giriş: 29.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Rizespor'a nefes aldırmadı

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GÜNTEKİN ONAY
Rizespor'a nefes aldırmadı
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Bu Galatasaray daha enerjik daha dinamik, istekli ve organize.

Galatasaray, maçın başında geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasının adeta “kopyala yapıştır” versiyonunu oynadı. Önemli eksiklerine rağmen maça baskılı başlayan sarı kırmızılı ekip oyunun mutlak hakimiydi. Kontrol tamamen Galatasaray’daydı. Topu kaybettiklerinde de iyi pres yapıp hemen geri kazandılar.

TAYLAN HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR

İlginçtir. Falcao, Arda,Babel, Saracchi, Belhanda, Omar ve Luyindama yok ama dün sahaya çıkan kadro çok daha dinamik ve etkili pres yapabiliyor. Ayrıca da topunda hızlı dolaştıran bir Galatasaray gördük. Şu da var: Donk, Luyindama’ya oranla çok daha teknik ve dengeli bir
oyuncu. Donk’un varlığı Galatasaray’ın geriden daha etkili oyun kurmasına yardımcı oluyor.

Taylan, çok çalışkan olmakla kalmayıp yüksek pas yüzdesiyle bir maestro görevi üstlenirken Haftalardır kayıpları oynayan Diagne dün de ilk 45 dakika önemli fırsatları kaçırmasına rağmen penaltı golüyle moral buldu.

Senegalli futbolcu, kendine güvenini kazanıp ikinci yarıda hat trick yaptı. Attığı üçüncü gol gerçekten çok klastı.

6 maçtır kaybetmeyen Rizespor dün futbol adına hiç varlık gösteremedi. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol sergileyen sarı kırmızılı ekip rahat ve haklı bir galibiyet aldı. Bu Galatasaray daha enerjik, daha dinamik, istekli ve organize. Sanıyorum hem izleyenler hem de oynayanlar dünkü futboldan keyif aldı.

Rizespora nefes aldırmadı

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