PSG, Inter'i sahadan sildi!

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PSG gibi bir rakip karşısında bir takımın yaşayabileceği en büyük felaket erken geriye düşmek. Çünkü Fransız temsilcisi sahayı çok iyi parselleyip topu mükemmele yakın kullanan oyunculardan kurulu. Hem rakip yarı alana yerleşip çok etkili olabiliyorlar hem de geniş alanlarda geçişleri çok hızlı yapabiliyorlar. Dün ilk 20 dakikada gelen 2 gol sonrasında zaten maça kötü başlayan Inter kolay teslim oldu. İtalyanlar maçın hiç bir bölümünde PSG’yi tehdit edemediği gibi savunmada da çaresiz kaldı. Bayern Münih ve Barcelona eşleşmelerinde turu geçerken dev rakiplerine fiziksel üstünlük kuran, yüksek tempoyla oynayan İnter, kendisini finale taşıyan tüm pozitif becerilerinden çok uzaklardaydı.

DOUE MAÇIN YILDIZI OLDU

Mükemmel ön alan baskısı yapan Luis Enrique’nin takımı dün tüm hatlarıyla harika bir final oynadı. Dün 11’de oynaması beklenen Barcola’nın yerine forma giyen Doue maçın yıldızı olurken, Kvaratskhelia ve Hakimi de inanılmaz tempolarıyla Inter savunmasını adeta paralize ettiler. Ancak PSG’yi asıl güçlü kılan Fabian Ruiz, Vitinha ve Joao Neves’ten oluşan orta sahası. Bu 3 oyuncu teknik olarak çok yüksek kaliteye sahip oldukları gibi son derece etkili pres yapıyorlar. Dün uzun yıllar sonra tek taraflı bir finale tanıklık ettik. PSG, yıllardır hayal ettiği kupaya ezici bir skorla ulaştı. Messi, Neymar ve Mbappe’li kadronun ulaşamadığı kupayı çok daha genç ve düşük bütçeli bir kadro ile kazandı.

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