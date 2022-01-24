Premier Lig maçı gibiydi

Galatasaray, maça yoğun presle başladı. Topu kaybettiği noktada baskı yapıp tekrar kazandı ve ilk 15 dakika Trabzonspor’u hiç çıkartmadı. Sarı kırmızılıların bu kadar istekli, agresif ve coşkulu futboluna Trabzonspor hiç yanıt veremedi. Penaltıyla gelen golün ardından da eforlu oyununa devam eden Galatasaray, Uğurcan’ın inanılmaz kurtarışı olmasa farkı 2’ye çıkartacaktı.

Boey, Nwakaeme’ye yakın oynayıp top aldırmazken Berat’ın da pres altında bocaladığını gördük. Trabzonspor orta alanda bir türlü bağlantıyı sağlayamadı ve Cornelius, Visca, Bakasetas üçlüsü de az topla buluştu.

AFFEDiLMEYECEK HATALAR

İkinci yarının başında Abdullah Avcı, Siopis hamlesiyle orta alanı sertleştirmek istedi ve roller değişti. Yoğun bir baskı oluşturan Trabzonspor, Marcao ve Nelsson’un iyi oyunlarıyla Galatasaray duvarını aşamadı. Domenec Torrent de baskı yiyen takımının topu rakip yarı alana taşıyabilmesi için önce Babel ardından Feghouli’yi sahaya sürdü. Bu değişiklikler ile Trabzonspor’un etkinliği azalmış görünürken önce Marcao; ardından Taylan’ın gole neden olan affedilmeyecek hataları Galatasaray’a pahalıya mal oldu.

G.SARAY’IN EN iYiSi EMRE iDi

Galatasaray’da Emre Kılınç takımının en etkili ismiydi. Kerem çalışkandı ancak fazla şey yapmak istiyor ve enerjisini ekonomik kullanamıyor. Sarı kırmızılı takımda Halil yerine Babel’in santrfor başlaması daha doğru bir tercih olurdu. İlk 45 dakika yoğun efor sarfeden sarı kırmızılar doğal olarak ikinci yarıda oyundan düştü.

SiOPiS DENGEYi DEĞiŞTiRDi

Trabzonspor kalecisi Uğurcan yaptığı 3 müthiş kurtarışla bordo mavililerin maçı kazanmasında başrol oyuncusu oldu. Onun dışında Siopis orta alanda kazandığı toplar ile oyunun Trabzon lehine değişmesini sağlayan isimdi. Yüksek tempoda bir Premier Lig maçı tadında bir 90 dakika izledik. Trabzonspor bu galibiyetle hedefe doğru dev bir adım atarken Galatasaray için krizin daha da derinleştiği bir sonuç oldu. Torrent için düşündürücü olan, geldikten sonra 3 maçı da öne geçtiği halde kaybetmesi.