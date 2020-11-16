Oyun kötü galibiyet güzel

36 yıldır yenemediğimiz Rusya karşısında kazanmak her şeye rağmen güzel. Üstelik felaketler yılı 2020’de hiç galibiyetimiz yokken. Millilerimiz maça olağanüstü kötü başladı. İlk bölümde oyunu yarı alanımıza yıkan Rusya ilk 10 dakikada 2 pozisyon bulurken, 11’inci dakikada da 1-0 öne geçti. Gole reaksiyon göstermek için 24’üncü dakikada başımıza vuran piyangoyu bekledik. Semenov’un gördüğü kırmızı kart maçın seyrini tamamen değiştirdi.

MAÇ 3-3 BiTEBiLiRDi

Kenan’ın golünün sadece 2 dakika sonra gelmiş olması da 10 kişi oynayan Rusya’nın direncini azalttı. Nitekim Ruslar 1 kişi eksik oyuna adapte olamadan Cengiz ile öne geçtik. Cenk’in penaltı golüyle 3-1’i bulup fişi çektiğimizi düşünürken Ruslar, pes etmedi. Caner’in kanadından etkili hücumlar yapıp golü buldular. Hatta maçın son bölümünde 3-3’e de getirebilirlerdi.

DEĞiŞiKLiKLERDE GEÇ KALINDI

Şenol Güneş değişiklikleri geç yapmayı seven bir teknik adam. 10 kişilik takımdan baskı yemişken oyunu lehimize çevirecek hamleleri daha önce yapması gerekirdi kanısındayım. İleride topu tutmakta bu kadar zorlandığımız bölümde Kariyerlerinin form zirvesindeki Yusuf Yazıcı ve İrfan Can neden bu kadar geç oyuna alındı? Bu soruya yanıt bulmak çok da kolay değil.

DERS ÇIKARMALIYIZ

Bir yıldır kazanamayan ay yıldızlı ekibimiz kollektif oyundan uzak bireysel beceriler ve her şeyden önce rakibin hatalarıyla kazandı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Daha fazla topa sahip olmanın yollarını bulup, oyunu kontrol edecek bir ulusal takım bu kadrodan fazlasıyla çıkmalı. Kazanamadığımız ancak bundan çok daha iyi oynadığımız maçlarımız oldu. Cengiz Ünder dün yine pırıl pırıl parladı. ozan Tufan, Zeki ve Merih de çok savaştılar. Alkışlar, iyi oynamadığımız maçta her şeye rağmen kazanan millilerimize.