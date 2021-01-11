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Haber Giriş: 11.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Orta sahadaki tercihler 2 puan kaybettirdi

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Orta sahadaki tercihler 2 puan kaybettirdi
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Beşiktaş’ın Hatay’a takılmasının nedeni yorgunluk değildi.

Beşiktaş, maça orta alanın merkezinde necip-Josef-atiba 3’lüsüyle başladı. Defansif görünen bu 3’lüye rağmen siyah beyazlılar, hem orta alanın kontrolünü eline geçiremedi hem de ikinci topları Hatay’a kaptırıp savunmada sorunlar yaşadı.

Aboubakar’ın müthiş golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakalasa da Hatayspor’un 1 dakika sonra gelen beraberliği ev sahibi ekibe bir ivme kazandırdı. Orta alanın kontrolünü eline geçiren Hatayspor, topu iyi dolaştırdı ve Beşiktaş’ı Boubendza ve akintola ile tehdit etmeye devam etti.

YERLERiNi YADIRGADILAR

Siyah beyazlılarda orta alanda Josef ve necip saha dağılımı konusunda sıkışıklık yaşayıp yerlerini yadırgadı. Beşiktaş ilk yarıda kendi pas isabet oranının altında bir yüzdeyle oynadı. Sergen Yalçın, necip-oğuzhan değişikliği için 62 dakika beklerken oğuzhan’ın girmesi ve Josef’in orijinal pozisyonuna geçmesiyle maçta belli bir süre üstünlüğü eline geçirdi. Ancak 2 asist ile oynayan Ghezzal’ın çıkması ve oğuzhan’ın beklenen etkiyi yapmaması Hatayspor’u oyuna ortak etti. Ghezzal sahada kalsa en azından duran topları daha etkili kullanabilirdi.

MAÇIN HAKKI BERABERLiKTi

Son 7 günde 3 maç oynanan takvim yorgunlukları da son bölümde iyice hissettirdi. Ancak Beşiktaş’ın dünkü puan kaybının nedeni maça başlangıçtaki orta saha kurgusuydu. Siyah beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisinden sonra iyi futbol oynamadan 2 puan kaybetti. Maçın hakkı beraberlikti ve ortaya adil bir sonuç çıktı.

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