Önce Göztepe sonra Beşiktaş

Ligde ateş hattında olan Göztepe, Beşiktaş karşısında müthiş bir enerji ve ön alan baskısıyla başladı. Bu amansız pres Göztepe’ye golü erken getirdi. 3’üncü dakikada Oğuzhan’ın kaybettiği top sonrasında Ndiaye ile öne geçen sarı kırmızılı ekip skoru bulduktan sonra da aynı agresif baskıya devam etti. Öyle ki bu pres karşısında Beşiktaş, ilk 30 dakikalık bölümde rakip ceza sahasına bırakın topu taşımayı, Göztepe kalesine yüzünü dönmekte bile çok zorlandı.

HARİKA BİR GEÇİŞ HÜCUMU

Siyah beyazlılar ayağa paslarla baskıdan çıkıp harika bir geçiş hücumu sonrasında beraberlik golünü bulduğunda dakikalar 31’i gösteriyordu. Nitekim Ghezzal ile başlayan Rıdvan ile devam eden, Josef’in pası ve Oğuzhan’ın klas dokunuşuyla şekillenen; buram buram kalite kokan atağı Larin’in son vuruşu bitirdi. 1-1’den sonra Beşiktaş’ın tempoyu yükseltmesi beklenirken rakip yarı alanda prese devam eden Göztepe, kazandığı penaltıda bir kez daha öne geçme şansını tepti. Soner’in penaltı vuruşunda Ersin köşeyi tahmin ederek gole izin vermedi.

KEYİF VEREN BİR FUTBOL

İlk 45 dakikada Premier Lig takımlarını kıskandıracak kadar müthiş bir efor sarf eden, sıra dışı bir tempoyla oynayan Göztepe’nin ikinci devreyi çıkartması açıkçası pek de mümkün görünmüyordu. Nitekim ikinci yarı Beşiktaş’ın hakimiyetiyle başladı ve Ghezzal’in mükemmel golüne kadar da aynı şekilde devam etti. Orta alanda Pjanic ve Josef ile üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, keyif veren bir futbol sergiledi. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Göztepe, Rosier’nin de atılmasının ardından yoğun bir baskı kursa da Beşiktaş 10 kişiyle kalesini iyi savundu.

PJANIC, JOSEF VE GHEZZAL

İki takım da hafta içi maçı olmasına rağmen çok yüksek bir tempo ve kıran kırana bir 90 dakika izletti. Göztepe ilk yarıdaki baskılı oyununu kendi kalibresindeki takımlara karşı devam ettirebilirse aradığı çıkışı yakalayacaktır. Dün İzmir temsilcisi her şeyini ortaya koydu, lig standartlarının üzerinde bir mücadele gücüne ulaştı. 1-0 geriye düşmesine böylesine sert bir rakip karşısında kazanan Beşiktaş; Pjanic, Josef ve Ghezzal gibi klas ayaklarıyla maçı çevirip 3 puana ulaştı.