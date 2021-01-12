Önce disiplin ve mücadele sonra Pelkas

Erzurum’daki maçta her şeyden önce bu rezalet zeminde oyuncular bırakın futbol oynamayı, ayakta zor durdular. Sakatlık endişesi yaşanan bu koşullarda ev sahibi ekipte maç içinde üst üste sakatlıklar geldi. Son haftalardaki Fenerbahçe 11’inde Pelkas, Mert Hakan, Sinan ve Thiam’lı kurgu daha enerjik ve dinamik. Bu formasyonda Luis Gustavo’nun da işi kolaylaşıyor. İkinci bölgeye adeta bir örümcek ağı ören Fenerbahçe, bu şekilde rakibin pas ile orta sahayı geçmesine ve oyun kurmasına izin vermiyor. Rakiplerini uzun topa zorluyor. Orta alanda kazandığı toplarla da sonuca gidiyor. Ancak rakibi tuzağa düşürmenin dışında set hücumunda akan oyunda hâlâ yaşanan sorunlar var. Bu durum ilk yarıda net bir şekilde sahaya yansıdı. 45+5’te gelen gol ise, pozisyon üretemeyen Fenerbahçe için çok önemliydi ve sarı lacivertlilerin işini

kolaylaştırdı. Bu anlayışta anahtar ilk golde.

BU SAHADA FUTBOL KOLAY DEĞiL

Erzurum’a gelince... Mesut Bakkal doğru plan ile oynadı ve özellikle ev sahibi ilk yarıda iyi mücadele etti ancak takımın en yetenekli oyuncusu Emrah, ayağında topu çok tutarak hızlı çıkışları engelledi ve ilk 2 golde kaptırdığı toplar ile Fenerbahçe’nin aradığı geçiş hücumlarını yakalamasını sağladı. Bu sahada futbol oynamak kolay değil. Daha akılcı ve doğru oynayan, kalitesi daha yüksek olan mücadeleci ve saha içi disipliniyle Fenerbahçe önemli bir galibiyet elde etti. Böylece Erol Bulut’un takımı önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde zirveyle puanları eşitledi ve çıkışını sürdürdü.Son maçların formda ismi Pelkas oyun içi özgürlüğünün tadını çıkarmaya devam ediyor. Dün de hem attı hem de attırdı. Maçın yıldızı oldu. Not: Bu rezil zemine bırakın Mesut Özil’i; Neymar’ı getirseniz fayda etmez. TFF, bu zeminlere tedbir alınması için kulüpleri zorlamalı.

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