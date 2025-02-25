×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarGÜNTEKİN ONAY
Güntekin Onay
Güntekin Onay
Güntekin OnayYazarın Tüm Yazıları

Okan Buruk ve Mourinho derbiyi kaybetmekten korktu!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

Mourinho kazanmak için hiçbir şey yapmadı, Okan Buruk ise riske girmedi.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 90 dakikası sona erdiğinde iki takım da 0-0’lık skordan mutlu oldu. “Bu yarış böyle devam etsin, biz bir şekilde Anadolu takımlarını zaten yeniyoruz. Derbide birbirimizi fazla hırpalamayalım” düşüncesiyle oynadılar. Hadi Okan Buruk’un takımı 6 puan önde, ikili averajla birlikte 7 puanlık bir avantajı var.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho neden kazanmak için hiçbir şey yapmadı? 200 milyon Euro’luk takım bu futbolu oynamak için mi kuruldu? Sadece gol yememek için 10 kişiyle topun arkasında bekleyen bir Fenerbahçe ve hücumda tek plan orta-kafa-gol.

Bu maç Fenerbahçe açısından bir fırsattı. “Galatasaray’a hiç pozisyon vermedi” övgüsünden ziyade “Fenerbahçe kaç kez gole yaklaştı?” sorusu dünkü maç için aslında daha değerliydi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMusleradan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış 67. dakikada nefesler tutulduMuslera'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış! 67. dakikada nefesler tutulduHaberi görüntüle

BU PAHALI KADROLARLA IZLEDIĞIMIZ FUTBOL BU!

Galatasaray yüzde 60 topla oynadı ve risk almadı. Lemina sahanın en iyisi olurken, Dries Mertens’in yokluğunda Osimhen’in orta sahayla bağlantısı tamamen koptu.

Dün hafta boyunca yaratılan gerginliğin suni ve gereksiz olduğunu, bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde daha gördük. Kaybetmekten korkan iki teknik adamın bu kadar pahalı kadrolarla oynattığı, bizlere izlettiği futbol maalesef bu.

AZ Alkmaar’ın çoluk çocukla hafta içinde oynattığı futbolu da gördük. Dün derbide oynanan oyunu da...

Sloven hakem Vincic’e gelince kendisi için zor bir maç olmadı. Oyuncular ve teknik adamlar iç saha maçlarında Türk hakemlerine baskı kurabiliyorlar. Dün bunu Vincic’e yapamadılar.

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk hakem olsa birkaç kart fazla çıkar ve penaltı…

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Slavko Vincic, yabancı hakem olmanın psikolojik üstünlüğüne…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Lemina ile Dzeko dışında herkes 0-0'a razıydı!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ