Neden sıfır çektik?

Turnuvanın en genç takımıyız. Kadrodaki futbolcularımızın hemen hemen hepsi iyi sezon geçirdi. 3 maçı bu kadar temposuz ve kötü oynayarak geçirmemizin tek bir nedeni var: Kamp sürecinin kötü geçmesi.

SÜRANTRENE OLMUŞLAR

Ligi en erken bitirip en uzun kamp yapan takım biziz. Demek ki hazırlık döneminde bazı uygulamalar yanlış yapıldı. Bir oyuncu grubu fiziksel olarak bu kadar geriye gitmez.

Sahada kolektif ve taktiksel olarak yetersiz olsak da direnç anlamında daha üst düzey bir mücadele olabilirdi. Futbolcuların güçsüz ve gamsızmış gibi görünmelerinin nedeni fiziksel çöküş. Turnuvanın başlamasına 1 hafta kala toplanıp 3-5 taktik ve duran top çalışması bile yapsalar, fiziksel olarak bu kadar geriye gitmezlerdi. Bireysel olarak tek bir oyuncumuzun bile üst seviyede olmamasının tek bir açıklaması olabilir: Bu takım sürantrene olmuş.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Macarlar ve İskoçlar, Fransa ve İngiltere gibi devler karşısında kaliteleri düşük olsa da fiziksel olarak çok güçlülerdi. Sonuna kadar savaştılar. Bizim savaşçı kimliğimizden çok uzak görünmemizin nedeni fiziksel yeterliliğimizin olmaması. Yazık oldu. Harika bir jenerasyon ile uzun yıllar sonra dengeli bir takım oluşturmuştuk. Puansız dönmek büyük hayal kırıklığı. Sorgulanması gereken şeyler var. Takım savunması ve rakibe baskıda yerlerdeydik. İsviçre 22 şut attı. Turnuvada kalesine en çok şut atılan takımız. Elemelerde ise iyi savunmanan ve az gol yiyen bir takımdık. Bu durum kamp dönemini işaret ediyor. Bu kadro sıfır çekecek bir kadro kesinlikle değil. Kötü hazırlık, yorgunluk, tükenmişlik bu tabloyu getirdi.

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