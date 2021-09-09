Ne yazık ki yolları ayırma zamanı geldi

Avrupa Şampiyonası’ndaki kötü futbol kaldığı yerden devam ediyor. Dağınık, inançsız, moralsiz ve özgüvensiz takım görüntüsü Amsterdam’da hezimete neden oldu. Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynayan futbolculardan kurulu harika bir jenerasyon yakalamıştık. Her pozisyon için alternatifli, genç ve yetenekli bir kadro. Ne oldu da bu takım bu hale geldi?

Şenol Güneş’in kariyerine baktığımız zaman işler kötü giderken düzeltme konusunda hep sorun yaşadı. Moral ve özgüven kaybı yaşadığı zaman onu tekrar kazanamadı. Şu anda da aynı problemle yüzleşiyor. Değerli ve deneyimli bir futbol adamı ama baskıyı kaldırma ve bunu lehine çevirme karakteristiği yok. Benzer travmaları Beşiktaş, Trabzon’daki üçüncü sezonlarında yaşadı. Ne yazık ki Şenol hoca ile teşekkür edip yolların ayrılma zamanı geldi.

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