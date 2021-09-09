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Haber Giriş: 09.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Ne yazık ki yolları ayırma zamanı geldi

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Ne yazık ki yolları ayırma zamanı geldi

Milli takım dağınık, inançsız ve moralsiz.

Avrupa Şampiyonası’ndaki kötü futbol kaldığı yerden devam ediyor. Dağınık, inançsız, moralsiz ve özgüvensiz takım görüntüsü Amsterdam’da hezimete neden oldu. Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynayan futbolculardan kurulu harika bir jenerasyon yakalamıştık. Her pozisyon için alternatifli, genç ve yetenekli bir kadro. Ne oldu da bu takım bu hale geldi?

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Şenol Güneş’in kariyerine baktığımız zaman işler kötü giderken düzeltme konusunda hep sorun yaşadı. Moral ve özgüven kaybı yaşadığı zaman onu tekrar kazanamadı. Şu anda da aynı problemle yüzleşiyor. Değerli ve deneyimli bir futbol adamı ama baskıyı kaldırma ve bunu lehine çevirme karakteristiği yok. Benzer travmaları Beşiktaş, Trabzon’daki üçüncü sezonlarında yaşadı. Ne yazık ki Şenol hoca ile teşekkür edip yolların ayrılma zamanı geldi.

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Ne yazık ki yolları ayırma zamanı geldi

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