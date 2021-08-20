Muhammed Gümüşkaya’dan ‘altın’ gol

Fenerbahçe sezonun henüz ikinci resmi maçını oynarken ciddi bir kadro erozyonuyla yüzleşmek durumunda çıktı Helsinki maçına. Santrforsuz bir düzen ile 3’lü savunmaya yer veren Vitor Perreira’nın takımı, oyunun kontrolünü hiçbir bölümde rakibine vermedi. Topa sahip olan ancak düşük pas ritmi ile rakip ceza alanına topu sokmakta güçlük çeken Fenerbahçe, Helsinki kalesinin önünde aksiyon üretemedi. Dün rakibe pozisyon vermemesi ve kadro zaafiyetine rağmen oyunun kontrolünü elinde tutması Fenerbahçe açısından sevindirici.

ANLAMLI GOL

Gol için santrforsuz düzende bocalayan Fenerbahçe’nin ya duran toplara ihtiyacı vardı ya da ceza sahası civarından atılacak şutlara. Mesut, Gustavo, Sosa, İrfan niye şut atmıyorlar derken 20 yaşındaki Muhammed, ağabeylerinin yapamadığını nihayet yaptı ve attığı harika golle Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

2001 doğumlu Muhammed’in dünya yıldızı Mesut’un yerine oyuna girip bir Avrupa maçında galibiyet golünü atması anlamlı. Ancak geçen sezon hiç hazır görünmeyen ve sezon öncesi kampında fiziksel olarak kendisini bulmasını beklediğimiz Mesut Özil, bir türlü istenilen düzeye gelemedi. Genç Muhammed’in yanı sıra 16 yaşındaki arda Güler de aldığı süre içinde olumlu izlenimler verdi. arda, çok özel bir yetenek ve ümit ediyorum ki Muhammed ile birlikte daha fazla süre alarak Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin geleceği olacak.

TECRÜBE, ENERJİ VE YETENEK

Fenerbahçe, dün Sosa, Gustavo, Szalai’nin tecrübesi ve koydukları mücadele karakteri ile, gençlerin enerjisi ve yeteneği ile zor bir geceyi galibiyetle geçti ve tur için avantaj yakaladı.

Dünkü koşullar ile Fenerbahçe’nin futbolunu eleştirmek haksızlık olur. Ben bu kadro zaafiyeti içinde alınan galibiyeti son derece değerli ve önemli buluyorum. Bravo gençlere ve onlara güvenen Vitor Perreira’ya.

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