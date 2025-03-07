Mourinho kaybetti!

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Fenerbahçe, dün böylesine önemli bir maç oynadığının farkında değildi sanki. Maça durgun başlayan sarı lacivertliler oyunun hiçbir anında “ben bu maçı kazanırım” duygusunu rakibine hissettiremedi. Açıkçası Rangers, Cerny ve biraz da Diomonde hariç son derece vasat oyunculardan kurulu bir takım.

RAKiPTEN TOPU KİM ALACAK?

Fred'in yokluğunda bir orta saha bu kadar mı zayıflar? Bağlantıda eksikler olunca Fenerbahçe topu sürekli rakip ceza sahasına yüksek oynayarak gönderip 2’nci topları almaya çalıştı. Sadece ilk yarıda 20 orta yapan Fenerbahçe’nin hücumda başka bir planı olmaması şaşırttı. Mourinho gibi bir teknik adamın Yusuf’u çıkartıp 4-4-2’ye dönmesi, Talisca’yı orta alanın merkezine alması ve koskoca bir alanı Amrabat’a bırakması Rangers’ın orta sahayı çok kolay geçmesini sağladı.

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Acaba Mourinho topu rakipten kim, nasıl kazanacak diye düşünmedi mi? Nitekim İskoç temsilcisi çok rahat pozisyonlar buldu. Skriniar’ın arkasına atılan her top Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı.

42 ORTA VAR BAŞKA ŞEY YOK

Rangers'ın 2 golü VAR’dan ofsaytla dönerken Fenerbahçe maçın 2’nci yarısında da orta-kafa-gol oynamaya devam etti. Bu kadar geniş ve kaliteli bir kadronun bir Avrupa maçında 42 tane orta yapıp başka hiçbir şey denememesi düşündürücü.

Rövanşta Glasgow’da Fenerbahçe’nin işi daha zor olacak ve ciddi bir skor dezavantajı var. Çok yazık oldu. Fenerbahçe iyi bir kura çekmişti ve 2 Rangers maçı arasında lig maçı yoktu. Tur şansı az ise bunda en büyük pay Mourinho’nun orta sahayı boşaltması ve erken risk almasıydı. Dün oynanan futbol, sadece yüksek toplarla hücum yapmaya çalışmak Fenerbahçe’ye yakışmadı.