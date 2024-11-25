Motorları durmuş uçak gibi düşüşe devam

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Son 3 maçta sadece 1 puan alan Beşiktaş dün evinde piyango gibi bir başlangıçla 10’uncu dakikada 2-0’ı buluyor ve maçı 4-2 kaybediyor. Bir futbol takımı düşünün sezona müthiş başlamış, ancak her geçen hafta geriye gidiyor. Hiç ilerleme yok! Sürekli geriye gidiş var. Saha içi organizasyonu top ayağında iken de top rakipte iken de yok. Topu ayağına alan kafasına göre oynuyor. Duran topları, kornerleri ne savunabiliyor ne de kullanabiliyor.

BU TAKIM SIKI ÇALIŞMIYOR

Fiziksel olarak da sürekli düşüş var. Çok belli ki bu takım sıkı çalışmıyor. Zaten milli arada bırakın maçı 5 gün izin yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki Giovanni Van Bronckhorst çok rahat bir teknik adam. Ayrıca problem çözecek, kriz yönetecek biri asla değil. Al-Musrati’nin yürüyecek hali olmadığını. 3 stoperin arasında Semih Kılıçsoy’un tek başına yapamadığını 60’ıncı dakikada görebilmesi de eleştiri gerektiren diğer noktalar.

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TEK SORUMLU BRONCKHORST

Trabzonspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ve dün Göztepe... Beşiktaş bu maçların hepsini kazanabilirdi, kazanırdı da.. Ama tüm bu maçlarda kaybedilen puanların sorumlusu Giovanni Van Bronckhorst. Yanlış tercihleri ile 15 puan alacak iken sadece 3 puan aldı.

Beşiktaş’ta bu yönetim teknik adam seçmesin... Fernando Santos felaket bir tercih idi. Van Bronckhorst da olmadı. Daha kasım ayında zirve Beşiktaş için çok uzak. Maccabi maçı ve Fenerbahçe derbisine bakalım Hollandalı hoca ile mi çıkılacak?

Göztepe, genç, fizik kapasitesi yüksek, savaşçı bir takım. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zeki bir teknik adam. Dün tarihi bir galibiyet elde ettiler Maçın hakemi Alper Akarsu’yu da beğendim.