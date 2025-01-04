Mert Günok hoş gerisi boş

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Rizespor gerçekten de kaliteli bir kadroya sahip. Hangi Anadolu takımında Akintola-Olowayin ve Ghezzal gibi bir forvet arkası hattı ve Sowe gibi bir santrfor var? Ayrıca Hadziahmetovic’in de yüksek kalitesi ve mücadele gücü fark yaratıyor. Beşiktaş maça iyi başlamadı ve Rizespor’un ilk 10 dakikadaki yoğun baskısından çıkamadı. İlk 45 dakika rakip savunmayı ve kaleyi zorladığı tek pozisyon Muci’nin attığı gol idi. O da tamamen Arnavut futbolcunun bireysel becerisiyle geldi.

IMMOBILE VE RAFA ADETA HİÇ YOKTU

Genel anlamda sahada mücadele etmeye çalışan ancak birbirinden kopuk, organizasyondan uzak bir takım görüntüsü vardı. Beşiktaş özellikle de orta alandan hücuma geçişlerde ve bağlantılarda çok ciddi sorunlar yaşıyor.

Dün de durum böyleydi. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele anlamında Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati ve Svensson dışında iyiydi ama kesinlikle kolektif bir oyun göremedik. İmmobile ve Rafa Silva gibi 2 yıldız oyuncu adeta sahada yoktu. Hal böyle olunca da Beşiktaş rakip yarı sahada top tutamadı. Sadece kontratak oynamaya çalışan bir Beşiktaş acaba Van Bronckhorst’un kötü mirasını taşımaya devam mı ediyor?

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KAZANMAYI HAK EDEN TAKIM RİZE İDİ

Uzun lafın kısası Beşiktaş’ın dün de elle tutulur bir tarafı yoktu. Kaleci ve kaptan Mert Günok, müthiş kurtarışlarıyla dün alınan 1 puanın mimarı oldu. Maçı kazanmayı kesinlikle hakeden Rizespor idi ama Mert Günok gibi bir devi geçemediler. Maçın hakemi Ozan Ergün’ü beğendim. Çabuk ve net kararlar verdi. Kendinden emin ve pozisyonlara yakındı. Hepsinden önemlisi de kişilikli ve cesurdu.