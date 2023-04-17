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Mert değil dün kalede bir panter vardı

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

Bir taraf 3 puan alacak olsaydı, bu kesinlikle Trabzon olurdu.

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Beşiktaş, son derece kırılgan ve moralsiz Trabzonspor karşısında son ayların en kötü futbolunu ortaya koydu. Basit top kayıpları, kanat beklerinin hücuma çıkmaması, son haftaların 2 formda golcüsü Aboubakar ve Redmond’ın tutuk görüntüleri; Ghezzal’ın düşük enerjisi siyah-beyazlıların kağıt üzerindeki ofansif 11’ini rakip kalede etkisiz kıldı. Orta alanda Maxim çok dinamik değildi belki ama en azından 2-3 yaratıcı paslarıyla arkadaşlarını tehlike bölgesine sokan tek isimdi.

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İlk 45 dakikada top Beşiktaş’ın ayağındayken dirençli görünen Trabzonspor da ofansif alanda çok etkisiz idi. 2’nci yarıda Şenol hocanın Muleka ve N’Koudou hamleleri kanımca çok yanlış hamlelerdi.

Bu 2 oyuncu da aylardır ortaya hiçbir şey ortaya koymadılar. Böylesine önemli bir maçta N’Koudou ve Muleka nereden çıktı?

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Nitekim bu 2 oyuncu girdikten sonra Trabzonspor çok ciddi fırsatlar yarattı. Beşiktaş ise kalesinde gol görmediyse başta kaleci Mert Günok ve 2 golü önleyen Onur Bulut’a teşekkür borçlu. Dün şunu net bir şekilde gördük ki N’Koudou ve Muleka kesinlikle Beşiktaş seviyesinde futbolcular değil.

KAHRAMAN KUŞKUSUZ MERT’Ti 

Trabzonspor kalecisi Uğurcan da iyi bir maç çıkarttı ama eğer bir taraf sahadan 3 puan ile ayrılacak olsaydı bu kesinlikle Trabzonspor olurdu. Mert’in süper kurtarışları; Onur’un 2 Colley’nin de 1 kez kalelerindeki %100 gollük topları çıkartması sayesinde Beşiktaş maçı gol yemeden bitirdi.

Trabzonspor’da Siopis ve Abdülkadir’i çok beğendim. Bakasetas da çok çalıştı. Ama maçın kahramanı kuşkusuz kaleci Mert Günok oldu.

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
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