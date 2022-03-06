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Haber Giriş: 06.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Marcao ve Nelsson Galatasaray’ın en iyileriydi!

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GÜNTEKİN ONAY
Marcao ve Nelsson Galatasaray’ın en iyileriydi!

Göztepe ve Rize’yi mucizevi biçimde yenen sarı kırmızılılar dün de kayıplardaydı.

Üst üste aldığı kötü sonuçlar ve geçen haftaki 5-1’lik Alanya yenilgisinin ardından dün ev sahibi Konyaspor, maça istekli, kararlı ve son derece yoğun bir baskıyla başladı. İlk golü erken bulmasına rağmen hız kesmeyen yeşil beyazlılar, ikinci golü de sahanın yıldızı Rahmanovic ile buldu. Savunmada aksayan ve olumsuz sinyaller veren Galatasaray; ilk yarıda ofansif bölgede hiç görünmedi ve bırakın şutu, korner dahi atmadan soyunma odasına gitti.

PULGAR VE SACHA BOEY FiZiKSEL AÇIDAN YETERSiZ

Galatasaray’da Pulgar ve Sacha Boey fiziksel olarak son derece yetersiz görünürken bu iki oyuncunun çıktığı 60’ıncı dakikaya kadar Konyaspor adeta elini kolunu sallayarak sarı kırmızılı ceza sahasına geldi. Düşünün, iki stoper Marcao ve Nelsson Galatasaray’ın en iyileriydi ve çok kritik hamleler ile farkın büyümesini engellediler.

Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...
Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgar'ın performansı olay oldu! Gedson Fernandes tepkisi...

Konya karşısındaki Galatasaray’da herkes kötüydü belki ama Kerem, dünkü şahsi oyunuyla ve top kayıplarıyla takım arkadaşlarından kopuk bir futbol sergiledi. Hani derler ya “Bir top da Kerem’e verin” diye. İşte o hesap...

ZORLU TAKViM GELDi SiNYALLER iYi DEĞİL

Domenec Torrent, “Gelişiyoruz” diyor. Katalan teknik adamın ekibi, Göztepe ve Rize karşısında 4 penaltıyla 2 mucizevi galibiyeti alırken de iyi futbol oynamamıştı ve dün de kayıplardaydı.

Konyaspor karşısında rakip kaleye gitmekte bu kadar zorlanan Galatasaray’ın Barcelona karşısında işi çok zor ve bolca şansa ihtiyacı olacak.

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