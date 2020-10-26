Maçı Erol Bulut çevirdi

Fenerbahçe ilk yarıda düşündüklerinin hiçbirisini sahaya yansıtamadı. Trabzonspor’u rahatsız edecek, dengesini bozacak bir baskı oluşturamadı ve Lemos’un hatasıyla da ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı. Özellikle merkezden hiç hücum yapamayan sarı lacivertli ekip Caner’in ortalarıyla tehlike yaratmaya çalıştı.

Erol Bulut ikinci yarıya radikal bir değişiklikle Sosa’yı oyundan çıkartıp santrfor Cisse ile başladı. Kanatta etkisiz oynayan Pelkas’ı da merkeze çekti. Trabzonspor Samatta-Cisse ve Valencia’dan oluşan forvet hattına çözüm üretemedi. Önde baskı yapmaya başlayan sarı lacivertli ekip Trabzonspor’u hataya zorlarken beraberlik golünü bu sezonun bir klasiği haline gelen duran toptan buldu. Maç boyu çok çalışan Caner tartışmasız bir şekilde çok iyi orta yapıyor ve dün akan oyunda da genç Serkan’ın kanadını çok zorladı.

CISSE OYUNU DEĞiŞTiRDi

Maçı isteyen, kazanma arzusunu sahaya yansıtan Fenerbahçe’de Cisse maçın gidişatını değiştiren oyuncu oldu. 45 dakikada 1 gol 1 asist ile oynayan Senegalli’nin bir topu da direkten döndü. Sanıyorum bundan sonraki haftalarda ilk 11’de Cisse oynayacak. Kapanan savunmalara karşı Cisse daha etkili ve Samatta’ya oranla gol şansı ve becerisi daha yüksek. Samatta’yı ise skoru bulduktan sonra geçiş oyunlarında kullanması akla yatkın görünüyor.

TRABZON’UN LiDERi YOK

Trabzonspor orta alanda ciddi bir kalite sorunu var. Yaratıcı ve topu ileriye taşıyacak oyuncu eksikliği çok net. Takıma saha içinde liderlik yapacak bir oyuncu da yok. Ayrıca bordo mavili savunma uyumsuz ve yüksek toplarda sorun yaşıyor. Nwakaeme dışında hücumda tehdit üreten bir oyuncusu da yok. Dün 1-1’den sonra demoralize olup, telaşla oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Psikolojik açıdan da bir kırılganlık yaşadıkları ortada.

Fenerbahçe geniş kadrosunun tadını çıkartıyor. Dün Cisse gibi bir golcüyü oyuna sonradan dahil edebilmek önemli bir lüks ve fark yaratıyor.

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