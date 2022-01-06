Kupa kartalı üçledi

Beşiktaş ilk 45 dakika sahanın tek hakimiydi. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden Antalyaspor karşısında Rosier’in kanadından etkili olan siyah beyazlılar, golü de emektar Atiba ile sağ kanattan gelişen bir atak sonunda buldu.

KENAN'I HİÇ GÖREMEDİK

Beşiktaş, Josef-Pjanic-Atiba orta sahasıyla oyunu ele geçirmesine rağmen hücum bölgesinde Kenan ve Larin’in yetersizlikleri yüzünden etkili olamadı. Larin’i 2’nci yarıda saç-baş yolduran fırsatı kaçırırken gördük de; inanın Kenan’ı oyundan çıktığı 79’uncu dakikaya kadar göremedik!

ŞAHİN KONTROLÜ ELE ALDI

5’li kurguyla dizilen Antalyaspor, maçın ilk 1 saatlik bölümünde topu kazandıktan sonra kenar oyuncularını öne çıkaramadığı için aradığı geçişleri bulamadı. Nuri Şahin’in takımı 2’nci devredeki oyuncu değişikliklerinden sonra maçın kontrolünü eline aldı. Beşiktaş, özellikle Pjanic’in çıkmasından sonra pas yapmakta ve rakip yarı alana geçmekte zorlandı. Baskıyı kuran Antalyaspor, oyun üstünlüğünün oyun üstünlüğünün karşılığını bir şans golüyle de olsa almayı başardı.

EMİRHAN ÇOK YETENEKLİ

ÇİFTE kupalı şampiyon olarak Beşiktaş, dün gece zaten hak ettiği TFF Süper Kupa’yı penaltılarla da olsa kazanmakla kalmadı Türk futboluna 2004 doğumlu bir yeteneği de sundu. Emirhan İlkhan, özgüveni ve teknik kapasitesiyle önümüzdeki yıllara damga vuracağını her buluştuğu topta kanıtladı. 17 yaşındaki bu yeteneğe böylesine önemli bir maçta şans veren Önder Karaveli’ye de teşekkürler.