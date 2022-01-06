MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıKupa kartalı üçledi
GeriGÜNTEKİN ONAY Kupa kartalı üçledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 06.01.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kupa kartalı üçledi

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Kupa kartalı üçledi

Kupayı penaltılarla da olsa kazanırken, Türk futboluna 2004'lü bir yeteneği sundu.

Beşiktaş ilk 45 dakika sahanın tek hakimiydi. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden Antalyaspor karşısında Rosier’in kanadından etkili olan siyah beyazlılar, golü de emektar Atiba ile sağ kanattan gelişen bir atak sonunda buldu.

KENAN'I HİÇ GÖREMEDİK

Beşiktaş, Josef-Pjanic-Atiba orta sahasıyla oyunu ele geçirmesine rağmen hücum bölgesinde Kenan ve Larin’in yetersizlikleri yüzünden etkili olamadı. Larin’i 2’nci yarıda saç-baş yolduran fırsatı kaçırırken gördük de; inanın Kenan’ı oyundan çıktığı 79’uncu dakikaya kadar göremedik!

Son Dakika: Emirhan İlkhan Beşiktaş-Antalyaspor maçında dikkatleri üzerine çekti 80. dakikada oyuna girdi ve...
Son Dakika: Emirhan İlkhan Beşiktaş-Antalyaspor maçında dikkatleri üzerine çekti! 80. dakikada oyuna girdi ve...

ŞAHİN KONTROLÜ ELE ALDI

5’li kurguyla dizilen Antalyaspor, maçın ilk 1 saatlik bölümünde topu kazandıktan sonra kenar oyuncularını öne çıkaramadığı için aradığı geçişleri bulamadı. Nuri Şahin’in takımı 2’nci devredeki oyuncu değişikliklerinden sonra maçın kontrolünü eline aldı. Beşiktaş, özellikle Pjanic’in çıkmasından sonra pas yapmakta ve rakip yarı alana geçmekte zorlandı. Baskıyı kuran Antalyaspor, oyun üstünlüğünün  oyun üstünlüğünün karşılığını bir şans golüyle de olsa almayı başardı. 

EMİRHAN ÇOK YETENEKLİ

ÇİFTE kupalı şampiyon olarak Beşiktaş, dün gece zaten hak ettiği TFF Süper Kupa’yı penaltılarla da olsa kazanmakla kalmadı Türk futboluna 2004 doğumlu bir yeteneği de sundu. Emirhan İlkhan, özgüveni ve teknik kapasitesiyle önümüzdeki yıllara damga vuracağını her buluştuğu topta kanıtladı. 17 yaşındaki bu yeteneğe böylesine önemli bir maçta şans veren Önder Karaveli’ye de teşekkürler.

 

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Son Dakika: TFF Süper Kupa Beşiktaş'ın! Antalyaspor penaltılarda yıkıldı (Maçın özeti ve golleri)
3. doz aşı zorunlu mu? TFF'den stadyumda maçlara girerken 3. doz zorunluluğu
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi için detaylı bilgiler
Lens Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?