Küçük detaylar ve tecrübesizlik

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Beşiktaş harika bir 35 dakika oynayarak başladı Bodo karşılaşmasına. İkinci bölgeyi 10 kişilik bir blokla alan daraltarak baskılayan temsilcimiz, bu bölümde Gedson Fernandes ile golü buldu, pozisyonlar yakaladı, Rafa Silva ile çok net ikinci gol şansını değerlendiremedi.

HERKESi MUTLU EDEMEZSiN

Kaleci Ersin Destanoğlu’nun eliyle oyuna soktuğu toptaki hatalı pası, ardından nedense atılan şutta gereksiz yere aşağı doğru küçülerek çıkarabileceği toptaki hatasıyla skor 1-1’e geldi. Rotasyon yapılması çok doğal, şans bulan Cher N’dour, Bahtiyar Zaynutdinov ve hatta Onur Bulut ilk 45 dakika iyi performans gösterdi. Ancak Serdar Toptaktepe, şunu bilmeli ki asla herkesi mutlu etmek zorunda değil.

Bu kritik bir Avrupa Ligi maçı ve Mert Günok sağlıklı ise o oynar. Neden Ersin Destanoğlu 11 başlar ki? Mert ile Ersin arasında büyük fark var. Kaleci pozisyonu eforlu bir mevkii değil. Rotasyon tamamen bir fantazi.

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İkinci yarıda oyun Bodo’nun istediği tempoda seyrederken Beşiktaş etkili hücumlar yapamadı. Hızlı çıkamadı, topa sahip olamadı, oyunu kontrol edemedi. Ne yazık ki Beşiktaş küçük detaylar ile dün geceki maçı puansız kapattı.