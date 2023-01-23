Kritik 2 deplasmanda çok önemli 6 puan

Haberin Devamı

Bir hafta içinde önce Konya, ardından Ankara ve dün de Kayseri’de üst üste 3 deplasman maçı oynamak kolay değil. Hem fiziksel hem de mental açıdan son derece yıpratıcı bir süreçten Beşiktaş, ligde 6 puanla çıktı. Dün Kayseri’de Nathan Redmond kendisinden bekleneni hemen hemen ilk kez yaptı son derece klas bir golle takımını öne geçirdi. Redmond’ın güçlü bir sağ ayağı var ve skor katkısı daha fazla olmalı. Dün Josef de Souza’nın yokluğunda orta alanın merkezinde Salih Uçan-Tayfur Bingöl-Gedson Fernandes 3’lüsüyle başlayan Şenol Güneş, pas kalitesi bakımından olmasa da mücadele gücü açısından istediğini aldı.

BASiT TOP KAYIPLARI BEŞiKTAŞ’I ÇOK FAZLA GERiYE KOŞTURDU

Bu üç oyuncu sahanın en çok koşan isimleriydi. Ancak yine de çok basit top kayıpları siyah beyazlıları çok fazla geriye koşturdu.

Haberin Devamı

Kayseri karşısında Gedson Fernandes ve Masuaku siyah beyazlıların en iyileriydi. Salih Uçan şık bir gole imza attı ve Tayfur ile birlikte çok çalıştı.

KALECi MERT GÜNOK GÜVEN VERiYOR

Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok güven vermeye devam ediyor. Tecrübeli file bekçisinin varlığı da Süper Lig’deki 4 maçlık galibiyet serisinde önemli bir etken oldu. Dün Kayserispor’a evinde tek bir karambol pozisyonu vermek de Beşiktaş’ın bir diğer artısıydı. Vincent Aboubakar’ın 11’e monte olması; Josef de Souza ve Rachid Ghezzal’ın dönüşleriyle birlikte Beşiktaş, daha da güç kazanacaktır.

Ev sahibi Kayserispor’a gelince... Beşiktaş karşısında çok erken bir zamanda yenik duruma düşmeleri Çağdaş Atan’ın takımının planlarını altüst etti. Baskı kurdukları bölümlerde de santrforlarının yokluğunu hissettiler.