Kore’den gelen kahraman

Derbiye Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 4’lü savunma ve Sosa-Mesut ve irfan Can gibi teknik kalitesi yüksek oyuncularla başladı. Portekizli teknik adamın bu tercihi 52 bin seyircisinin yoğun desteğiyle Galatasaray’ın yapacağı yoğun baskıyı kırma amaçlıydı. Bir geçiş hücumundan kalesinde golü görse de Fenerbahçe, sakin kalarak irfan Can’ın mükemmel pası ve Mesut’un klasıyla beraberlik golünü buldu. Sosa da baskıyı kıracak pas tercihleriyle oyunu akılcı bir şekilde yönlendirdi.

BERiSHA AĞIR KALDI

Fenerbahçe’de dün tek eksik iyi niyetine rağmen Berisha’nın ağır kalması ve Galatasaray stoperlerinin arasında kaybolmasıydı. Mücadele gücü yüksek tempolu derbide dengeleri değiştiren Vitor Pereira’nın hamleleri oldu.

Fatih Terim, sahada kayıpları oynayan Morutan ve Halil’i çıkartıp Taylan ve Diagne hamleleriyle kazanmayı düşünürken; Pereira nedense anahtar görevini üstlenen irfan Can ve Sosa’yı çıkartıp, Crespo ve Samuel değişiklikleriyle 3’lü savunmaya geçerek daha korumacı bir anlayışa döndü.

DEĞiŞiKLiKLER KÖTÜ ETKiLEDi

Bu değişikliklerin ardından orta alanda topu tutamayan Fenerbahçe, kontrolü tamamen Galatasaray’a kaptırdı. İkinci yarıda Kim Min-Jae’nin 2 golü engelleyen çok kritik hamleleri var. Kerem’in ve Cicaldau’nun kaçırdığı fırsatları da hesaba katarsak galibiyete yakın olan taraf Galatasaray görünüyordu.

Diagne’nin faul gerekçesiyle VAR’a takılan gol sevinci ve üstüste ataklar sarı kırmızıların oyun ve pozisyon üstünlüğünün belgesiydi.

CRESPO SIRADIŞI BiR GOL ATTI

Tisserand’ın kırmızı kartından sonra da iyice tek taraflı bir son bölüm oldu. Herkes Galatasaray, 10 kişi rakibi karşısında “1 gol bulup kazanır mı?” diye düşünürken Crespo’nun sağ çarprazdan attığı sıradışı gol Fenerbahçe’ye unutulmaz bir 3 puanı getirdi.

Futbol böyle bir oyun. Maçı izleyen birçok Fenerbahçeli 10 kişiyle 1 puanla buradan çıkar mıyız? diye bitiş düdüğünü beklerken derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe oldu.

Heyecan katsayısı yüksek zaman zaman da doğal olarak gergin bir derbi izledik. Ancak Galatasaray’ın yüksek enerjisi ve kazanma arzusuna rağmen orta alandaki oyuncu kalitesi ve klası bu tip maçları kazanmaya yetmiyor. Bana göre maçın adamı ise 1-1 iken yaptığı mucizevi hamleleriyle Kim Min-Jae oldu. Koreli savunmacı derbide hem takımını hem de hocasını kurtardı.