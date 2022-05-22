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Konya açık oynasa çok daha keyifli bir maç izleyebilirdik

#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor

Beşiktaş-Konyaspor maçı sezonun en lezzetsiz ve keyifsiz maçlarından biri oldu. Siyah beyazlı ekipte dün sahaya çıkan 11’de Rachid Ghezzal dışında yaratıcılık sağlayacak bir oyuncu yoktu. İstekli görünmesine rağmen Beşiktaş, Konyaspor’un disiplinli oyunu karşısında pozisyon üretemedi.

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Orta alanın merkezinde oynayan Can Bozdoğan-Emirhan İlkhan ikilisi kontrolü ele alamazken, kanatlarda görev yapan Kenan Karaman ve Umut Meraş da verimsizdi.

Can potansiyeli olan bir futbolcu ancak topla çok fazla oynuyor ve ayağından çok geç çıkarıyor. Santrfor pozisyonunda oynayan Larin de aldığı her topu ezince siyah beyazlıların hücumları son derece etkisizdi. 2’nci yarının tamamında kontrolü ele alan Beşiktaş, özellikle Atiba, Batshuayi ve Güven girdikten sonra daha nitelikli bir baskı oluşturdu ve beraberliği fazlasıyla hak etti.

KONYA PASİF OYUNU SEÇİNCE

Konyaspor ise ligin flaş takımı ve son derece organize, disiplinli bir takım. Ancak dün puan cetvelindeki yerleri değişmeyeceği halde özellikle 2’nci yarıda son derece pasif ve defansif bir oyun sergilediler.

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Daha açık ve gole yönelik bir futbol sergilemiş olsalar ligin son haftasında çok daha keyifli bir maç izleyebilirdik. Beşiktaş, dün belki istediğini alamasa da güçlü bir rakibe karşı kadro zaafiyetine rağmen arzusu ve dinamizm ile olumlu izler bıraktı.

#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor
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