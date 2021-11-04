Kolay teslim oldular

Sergen Yalçın, orta alanı Josef-Mehmet Topal-Atiba 3’lüsüyle kurup dirençli ve defansif bir orta alan kurgulamış ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Zaten sahaya inançsız bir şekilde çıkan Beşiktaş, ilk golden sonra maalesef “bitse de gitsek” psikolojisiyle çözüldü. Bireysel anlamda ayakta duran bir oyuncu göremedik Lizbon’da.

RIDVAN'IN SEVİYESİ YETERLİ OLMADI

Sol bek genç Rıdvan maalesef defansif olarak bu seviyenin oyuncusu değil. İlk yarı da Rıdvan’ın kanadından pozisyonlar veren Beşiktaş, yine Rıdvan’ın sebebiyet verdiği penaltıyla yenik duruma düştü. Golden sonra oyun disiplininden uzaklaşan Beşiktaş, ileride top tutmakta zorlanırken saha içinde son derece uyumsuz bir görüntü ortaya koydu.

TERLEMEDEN FARK ATTILAR

Sergen Yalçın, Necip’e güveniyor ama gerçek şu ki; Necip sağ bek veya orta saha olarak görev yaptığı zaman oyuna hiçbir değer katmıyor. Sakatlıktan çıkan 38 yaşındaki Atiba da Şampiyonlar Ligi temposunun çok uzağında. Tüm bunlara kaleci Ersin’in de kötü oyununu ekleyince farklı yenilgi kaçınılmaz oldu. İşin acı tarafı Sporting fazla sıkmadan, terlemeden, efor sarf etmeden farka gitti. Sporting, Sarabia dışında yetenekli oyunculardan kurulu bir takım değil. Ancak bize oranla çok daha disiplinli oynuyorlar ve her ikili mücadelenin değerini biliyorlar. Ayrıca da hücum bölgesinde çok daha seriler.

2’nci yarıda Salih, Can ve Alex Teixeira girdikten sonra dengeyi bulan Beşiktaş, rakip kalede pozisyon da buldu. Uzun lafın kısası Şampiyonlar Ligi serüveni Beşiktaş için ne yazık ki tam bir kabusa dönüştü.

TRABZON MAÇI İÇİN NASIL AYAĞA KALDIRACAK?

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden siyah beyazlılar cumartesi akşamı ligde lider Trabzonspor ile final niteliğinde bir maça çıkacak. Devler liginde sınıfta kalan Sergen Yalçın, bakalım 3 günde bu takımı ayağa kaldırıp, en doğru tercihlerle Trabzon maçına nasıl hazırlayacak?