Klişelerin gecesi

Ancak sezon başından bu yana devam eden bitiricilik krizi dün de ilk 45 dakikada devam etti. Futbolda ceza alanını kuşatıp sürekli orta yaparak çözüm arıyorsanız rakip ceza alanına sayısal olarak kalabalık gitmek zorundasınız. Ayrıca Beşiktaş’ta hava toplarında rakip stoperlere üstünlük kuracak bir oyuncu yok.

Oyunu kanatlara taşımak doğru ancak yüksek toplarda ısrar etmek bir o kadar yanlış idi.

ATAMAYANA ATARLAR

Nitekim ikinci yarıda Beşiktaş’ın beraberlik golü Burak’ın çizgiye inip ‘yerden’ verdiği pasta Boateng ile geldi. Hem skor 0-1 iken hem de 1-1 iken siyah beyazlıların o kadar yoğun bir baskısı vardı ki maçı izleyen taraflı tarafsız herkes kuşkusuz “Bu sıcağa kar dayanmaz” demiştir. Boateng’in direkten dönen topunu tamamlayan Vida’nın golü ile öne geçmeyi fazlasıyla hak eden Beşiktaş, sıradışı bir gayret ve eforla oynamayı sürdürdü. Yüksek tempo, baskı ve arka araya girilen pozisyonlarda bir türlü gelmeyen 3’üncü gol bir yandan futbolun yazılı olmayan kuralını akla getiriyordu: “Atamayana atarlar.

ÜÇÜNCÜ GOL GELMEYİNCE

Bitiş düdüğü çalıp skor tabelasında 2-2 yazdığında, Özellikle N’Koudou ve Diaby’nin kaçırdığı çok net gol fırsatlarını fazlasıyla aradı Beşiktaş. Sergen Yalçın ‘3’üncü golü bulamadım bari skoru koruyayım’ düşüncesi ile N’Koudou’yu alıp oyuna sokup defansif özellikli Necip’i oyuna sokması siyah beyazlı ekibin golü yemesine engel olmadı. Necip, telaşlı, gereksiz fauller yapan ve kısa süre oynasa dahi kart görme potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ancak kesinlikle maçın berabere bitmesinin nedeni bu değişiklik değil Beşiktaş’ın 3’üncü golü bulamamasıydı.

ŞANSSIZLIK DEĞİL BECERİKSİZLİK

Trabzonspor son derece kaliteli oyunculardan kurulu bir takım ancak dün Sörloth ve kaleci Uğurcan’ın sırtladığı bir ekip görüntüsündeydi. Futboldaki bir başka klişenin daha ortaya çıktı: “Atanla tutanın iyi olacak”. Sörloth ve Uğurcan sezonu taşıyor. Dün de bu iki oyuncu 1 puanı getirdi. Beşiktaş sezonun en iyi maçını oynadı ancak futbolda skoru küçük ayrıntılar belirliyor. Öne geçip, bu kadar efor, çaba, gayret baskı ve pozisyona rağmen maçı kazanamıyorsa bunun adı şanssızlık değil beceriksizliktir.





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