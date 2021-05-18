TÜRK futbol tarihinin iki köklü takımının mücadelesinde Altay maça golle başladı. Böylesine kritik bir Play-Off eşleşmesinde ilk dakikada golü bulmak büyük bir öz güven getirir. Üstelik sezon içinde 2 maçı da kaybettiğiniz bir rakibe karşı... İstanbulspor, VAR ile gelen penaltıyla beraberliği yakaladı ve karşılıklı goller ile başlayan maç hız kesmeden devam etti.

Arka arkaya gol kralı Paixao’nun 2 golüyle maçı 3-1’e taşıyan Altay, İstanbulspor’a oranla çok daha tecrübeli bir kadroya sahip. Başta Poko, Scuk, Regattin, İbrahim, Tolga ve sonradan oyuna giren Mossoro gibi isimler başta olmak üzere takımın hepsi süper ligde oynamış isimler.

Mustafa Denizli gibi olağanüstü bir kariyeri de bu faktöre ekleyince maç içinde 3-1’i bulan Altay, farkı nasıl artıramadı ve kendisine final kapısını sonuna kadar açacak skoru alamadı? 2. yarı risk alan ve kendi yarı alanında büyük boşluklar bırakan İstanbulspor karşısında çok net fırsatlar yakalayan İzmir’in siyah beyazlıları, final pasları ve vuruşlarında beceriksiz davranınca İstanbulspor maça tutundu ve kendisine avantajı getirecek golü yine penaltıyla bularak maçı 3-2’ye getirdi. Altay’ın attığı 3. golde büyük hatası bulunan kaleci Alperen, 85’de dünyanın en iyi kalecilerini kıskandıracak bir kurtarışla skorun 4-2’ye gelmesini engelledi. Altay, gol için rakip kaleye gittiği zaman çok etkili ve kolay pozisyona giriyor. Ancak takım savunmasında sorunlar yaşıyorlar ve bireysel hata sayıları fazla.

ALTAY 1 ADIM ÖNDE

Çok keyifli bir 90 dakika izledik. İstanbulspor daha organize bir ekip, Altay’ın ise bireysel oyuncu kalitesi daha yüksek. Bakalım rövanş maçında ‘Büyük Mustafa’nın nasıl bir planı olacak? Çünkü Denizli, bu tip finalleri onlarca kez oynadı ve kazanmanın yollarını bilir.