Kazanmak için hiçbir şey yapmadı

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Beşiktaş, oyunun son bölümü hariç kazanmak için hiçbir şey yapmadığı bir maç oynadı Başakşehir karşısında. Sahaya çıkarken lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde olduklarını herhalde siyah beyazlı futbolculara hiç kimse söylemedi!

SANTRFORSUZLUĞUN ACISI

Semih Kılıçsoy’un santrfor pozisyonunda hiç etkili olamadığını gördük. Ne pozisyona girebildi ne de top taşıdı. Semih’in yardımlaşma, doğru pas açısına gelme konusunda ciddi eksikleri var. Dün Beşiktaş, santrforsuzluğun acısını fazlasıyla çekti. Santrforun yoksa oyunu rakip ceza alanına zor taşırsın. İstasyon bulamadıkları için dün topu Başakşehir ceza alanına Gedson ve Rafa Silva driblingler ile taşımaya çalıştı.

DURAN TOP ÇALIŞILMIYOR MU?

Beşiktaş, dün Başakşehir’i zorlayamadı bile. Ayrıca açık söyleyelim, bu takım deplasmanda kolay kolay maç kazanamaz, oyuncu karakteri bu ligde deplasmanda maç kazanacak karaktere ve öz güvene sahip bir grup değil. Dün Gedson çok çabaladı. Ama saha içinde dağınık ve ne yaptığını bilmeyen Beşiktaş, 90 dakika boyunca “bu maçı kazanırım” mesajını taraftarına veremedi. Ayrıca bu takım hiç duran top çalışmıyor mu? Kötü oynasan da duran topla işi çözme şansı her zaman vardır.

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KADRO PLANLAMASINI KiM YAPTI?

2 soruyla yazıyı bitirmek istiyorum. İLKI: Bu kadro planlamasını kim yaptı? Yedek sol bek yok , İmmobile’yi yedekleyecek santrforların biri 17 diğeri 18 yaşında! Yedek sol bek yok. Kanatta oynayacak gole yakın futbolcuları yok. Yedek kulübesi zayıf.

İkincisi: Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ısrarla oynatmadığı Salih Uçan’ın attığı 2 gollük pası gördü mü?