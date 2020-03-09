Nitekim kendi oyun karakterine uygun şekilde yüksek enerji ve presle başlayan Sivasspor sıradışı bir 10 dakikayla Galatasaray’ı sahasına hapsetti ve bu bölümde golü buldu. Ancak yenik duruma düşmesine rağmen telaş yapmayan Galatasaray, Falcao’nun beraberlik golü sonrasında maçın mutlak hakimiyetini ele geçirdi. Sahayı iyi parselleyen, topu isabetli ve sakin dolaştıran sarı kırmızılılar Sivas’ın orta alanını adeta paralize etti. Özellikle orta sahada Seri ve Lemina, savunmada da Donk doğru pas tercihleriyle G.Saray’ın oyunda büyük fark yaratmasını sağladı.

EMRE TEMPOYU ARTIRDI

İkinci yarıda Sivasspor, Yasin-Emre değişikliği ile birlikte topu daha olumlu kullanan ve skora reaksiyon gösteren bir kimliğe büründü. Hareketli ve direkt oyun ile tempoyu artıran Sivas, VAR uyarısı ile gelen penaltıyla da eşitliği yakaladı. 2-2’den sonra hızlı geçiş hücumlarıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkmaya çalışan Sivasspor, özellikle de Saracchi-Onyekuru kanadından etkili oldu.

Son bölümde özellikle Mert Hakan’ın oyundan çıkmasıyla hücumda zayıflayan Sivas karşısında Galatasaray yoğun bir baskı oluşturdu ancak net pozisyon üretemedi. İki teknik adam da; iki takım da kazanmak için her şeyi yaptılar. 15 ile 45 arasında mükemmel bir futbol oynayan Galatasaray, Sivas’ın yoğun efor gerektiren baskısı karşısında zaman zaman bocaladı, iki takımın oyunu temposu ve mücadelesi izleyenlere keyif verdi.





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