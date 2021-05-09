Kaybetti ama ipler hala ellerinde

İki takım da birbirlerinin istediği oyunu sergilemesine izin vermezken Beşiktaş, Aboubakar ve N’koudou’yu fazlasıyla aradı.

Galatasaray 2 kez öne geçmenin avantajıyla kendi yarı sahasında alan vermeyen bir kurguyla oynadı. Beşiktaş ise topu rakip ceza alanına etkin bir şekilde getirmekte zorlandı. Dolayısıyla kale önü zenginliğinden uzaktı siyah beyazlılar.

ATIBA KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ

Galatasaray, kötü gününde olan Atiba’ya baskı uygulayıp pas kanallarını kapattı. Beşiktaş güçlü olduğu Rosier ve Ghezzal’li sağ kanadını dün ilk kez bu kadar az kullandı. Sergen Yalçın, yedek kulübesi ve oyuna hamle konusunda Fatih Terim kadar şanslı değildi ve son bölümde Galatasaray bu avantajını iyi kullanarak Arda Turan ile skoru 3-1’e taşıdı. Maç 2-1 iken Sergen Yalçın’ın oyunu ve skoru kendi lehine çevirecek değişikliklere imza atamamış olması siyah beyazlıların en büyük zaafı idi. Nitekim Beşiktaş, son dakikalarda yenilgiye razı olmak durumunda kaldı.

SADECE JOSEF İYİYDİ

Galatasaray, derbide kazanıp şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı. Sarı kırmızılılar akılcı bir taktik öne geçmenin avantajını iyi kullandı ve kadro zenginliği avantajıyla ezeli rakibini mağlup etti. Dün sahanın en iyisi Galatasaraylı Gedson Fernandes idi. Beşiktaş’ta ise Josef dışında bekleneni veren oyuncu yoktu. Derbide Beşiktaş kaybetmesine rağmen ipler hala siyah beyazlıların elinde.