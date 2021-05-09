MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıKaybetti ama ipler hala ellerinde
GeriGÜNTEKİN ONAY Kaybetti ama ipler hala ellerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 09.05.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kaybetti ama ipler hala ellerinde

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Kaybetti ama ipler hala ellerinde

Beşiktaş, son dönemlerin kötü maçlarından birini oynadı derbide. Galatasaray ise istekli ve mücadeleci bir karakter ortaya koydu.

İki takım da birbirlerinin istediği oyunu sergilemesine izin vermezken Beşiktaş, Aboubakar ve N’koudou’yu fazlasıyla aradı.

Galatasaray 2 kez öne geçmenin avantajıyla kendi yarı sahasında alan vermeyen bir kurguyla oynadı. Beşiktaş ise topu rakip ceza alanına etkin bir şekilde getirmekte zorlandı. Dolayısıyla kale önü zenginliğinden uzaktı siyah beyazlılar.

ATIBA KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ

Galatasaray, kötü gününde olan Atiba’ya baskı uygulayıp pas kanallarını kapattı. Beşiktaş güçlü olduğu Rosier ve Ghezzal’li sağ kanadını dün ilk kez bu kadar az kullandı. Sergen Yalçın, yedek kulübesi ve oyuna hamle konusunda Fatih Terim kadar şanslı değildi ve son bölümde Galatasaray bu avantajını iyi kullanarak Arda Turan ile skoru 3-1’e taşıdı. Maç 2-1 iken Sergen Yalçın’ın oyunu ve skoru kendi lehine çevirecek değişikliklere imza atamamış olması siyah beyazlıların en büyük zaafı idi. Nitekim Beşiktaş, son dakikalarda yenilgiye razı olmak durumunda kaldı.

SADECE JOSEF İYİYDİ

Galatasaray, derbide kazanıp şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı. Sarı kırmızılılar akılcı bir taktik öne geçmenin avantajını iyi kullandı ve kadro zenginliği avantajıyla ezeli rakibini mağlup etti. Dün sahanın en iyisi Galatasaraylı Gedson Fernandes idi. Beşiktaş’ta ise Josef dışında bekleneni veren oyuncu yoktu. Derbide Beşiktaş kaybetmesine rağmen ipler hala siyah beyazlıların elinde.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? 40. hafta bitti zirve yarışı kızıştı!
TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig play off maçları ne zaman? Federasyon tarihleri açıkladı!
Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya yarışının kanal ve saat bilgisi
Barcelona 0-0 Atletico Madrid