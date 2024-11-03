Kaybetmek değil sürekli geriye gitmek kötü

Haberin Devamı

Öyle bir ilk yarı izledik ki Beşiktaş, sahaya ‘lüffen’ çıkmış. Ne bir tempo var, ne bir pres. Depar atan oyuncu bile yok. Pas yok, pozisyon yok. İstek, arzu hiç yok. Bu kadar olumsuz bir görüntüye rağmen piyangodan çıkan golle devreye 1-0 önde girmişsin ama ikinci yarı Hollandalı hoca oyundan memnun ki sadece sakatlanan İmmobile’yi çıkarttı! Peki yerine kime soktu? Mustafa’yı... Hani daha önce Trabzon’da ve Gaziantep’te oyuna sokup da puan kaybettiği Mustafa’yı...

MUCi NEDEN ÇIKTI AL-MUSRATi NEDEN OYNAMADI?

Mustafa harika bir çocuk ve inanıyorum ki büyük bir yıldız olacak. Ancak bu seviyenin santrforu değil hâlâ. Sok Joao Mario’yu çek Semih’i santrfora. Çok mu zor? Mustafa ile ileride top kalmıyor. Gol atan Muci neden çıktı? Ndour hiç varlık gösteremezken AlMusrati neden oyuna girmiyor? Kadro dar ama oyuncu değişiklikleri ile Beşiktaş her maç geriye gidiyor. Gaziantep maçını avuçlarının içinden hediye eden, derbide Okan Buruk’un tuzağına düşen Beşiktaş, Lyon deplasmanında galibiyeti, rakibin kaçırdığı goller sayesinde buldu.

Haberin Devamı

SAHA iÇiNDE LiDER OYUNCU YOK

Beşiktaş kötüye gidiyor, alanlar geniş, bağlantılar kopuk. Tempo yok. Pres yok. Dün futbol adına her şey olumsuz. Kollektif oyunun her geçen hafta daha geriye gittiği aşıkar. Saha kenarında bu kadar beyefendi bir teknik adamla Türkiye’de başarılı olmak çok zor. Bu kadar kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarı bir takım hiç silkinmiyorsa teknik direktör takımı ateşleyecek hiçbir kıvılcım yakmamıştır. Zaten saha içinde lider bir oyuncu da yok ve giderek geriye giden bir takım var.

KASIMPAŞA’NIN 2 STOPERi YOKTU

Kasımpaşa maça iyi hazırlanmış ama 2 stoperi yoktu. Ve bu Kasımpaşa, geçen hafta Samsunspor’un 2 penaltı kaçırdığı maçta evinde 4-1 yenildi. Beşiktaş’ın bundan sonra işi zor. Giderek geriye giden bir oyun var. Beşiktaş sezon başı bir oyun bulmuştu ve Rafa Silva ile Gedson’dan harika verim alıp iyi futbol oynayarak kazanıyordu. Van Bronkchorst kurcalaya kurcalaya iyi giden takımı bozmayı başardı!