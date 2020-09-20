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Haber Giriş: 20.09.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kartal'ın nefesi yetmedi

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ilk 45 dakikada oyunun mutlak hakimiydi. Siyah beyazlı ekip sanki arkasında 40 bin taraftarı varmış gibi oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve Antalyaspor’un çıkmasına hiç izin vermedi.

Açıkçası bu kadar eksiklerle tarif edilen bir kadronun ilk yarıda bu kadar güçlü bir oyun ortaya koyması şaşırtıcı. Orta alanda Atiba’nın organize ettiği siyah beyazlı takımda Mensah ve Dorukhan da tam birer 8 numara performansı ortaya koydu. Boyd, geçen hafta attığı golün moraliyle aradığı özgüveni bulmuş görünürken Larin attığı gole rağmen yine yetersizdi.

Kartalın nefesi yetmedi

İKİNCİ YARI ROLLER DEĞİŞTİ

İkinci yarıda Antalyaspor’un skora reaksiyon göstermesiyle ilk yarıdaki roller değişti. Özellikle Podolski ve Mukairu’nun oyuna girmesiyle konuk ekip daha akılcı ve etkili ataklar yapmaya başladı. Maç 1-0 devam ederken Boyd’un hazırladığı pozisyonda Larin’in kaçırdığı net pozisyon maçın dönüm noktasıydı.

TRANSFER ŞART

Beşiktaş’ın ikinci devrede en büyük sorunu topun rakip yarı alanda kalmamasıydı. Bunun nedeni de topu tutup taşıyacak ve servis yapacak bir santrforun eksikliği. Burak Yılmaz gideli 45 gün oldu yerine bir santrfor alınmadı. Sağ bek transferi bir türlü gerçekleşmedi. Maçtaki ilginç detay ise Antalyaspor’un Beşiktaş’ın elinden geçen sezon kaptığı Kocaelispor’dan alınan Gökdeniz’in beraberlik golünü atmasıydı.

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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