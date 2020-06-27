Kartal parlıyor

Öyle ki ilk yarıda topa sahip olma oranı yüzde 71’e 29 idi. Alanı iyi daraltan, topu iyi dolaştıran Beşiktaş, pres zamanlamasını da mükemmel uyguladı.

İki stoperin rakip yarı sahaya çıkmaları, beklerin aktif olarak sürekli oyunun içinde olması Beşiktaş’ın modern futboldan örnekler sergilemesini sağlıyor.

Sergen Hoca gerçekten de önemli bir iş yapıyor. Takımın en önemli oyuncularından birisi olan Ljajic yok. İki tane 19 yaşında çocuk ilk 11’de. Bazı oyuncuların sözleşme belirsizliği var. Kulüp finansal kriz ile boğuşuyor ve Sergen Yalçın ortaya böyle bir ürün çıkartmayı başarıyor. Bir büyük takımın nasıl oynaması gerektiğini hemen her hafta gösteren Beşiktaş, sakin, sabırlı ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde. Sergen Yalçın yönetiminde çıkılan maçlarda Galatasaray deplasmanı hariç oyun anlamında rakiplerine büyük üstünlük kuran siyah beyazlılar, dün de çok rahat bir oyun ortaya koydu.

BURAK YILMAZ SAHANIN YILDIZIYDI

1 gol 2 asist ile oynayan kaptan Burak Yılmaz maçın adamı olurken, hiç pas hatası yapmayan Elneny orta alanın organizatörüydü. Beşiktaş, Elneny’yi ne yapıp edip kadroda tutmalı. Dün akşam 2001 doğumlu Ersin ve Rıdvan da çok olumlu görüntüler ortaya koydu.

Konyaspor ise 10 kişi oynayıp 2-0 geride ilk yarıyı kapatınca ‘en azından fark yemeyeyim’ duygusuyla hareket etti. Beşiktaş 3-0’dan sonra tempoyu düşürdü ve Konyaspor’un üzerine agresif bir şekilde gitmedi. Beşiktaş açısından 3 puanın ötesinde sevindirici olan son bölümde üç tane 19 yaşında altyapıdan gelen futbolcuyla maçı tamamlamasıydı.