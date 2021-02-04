Kartal kayıplarda...

Beşiktaş dün akşam ilk yarıda adeta yürüyerek futbol oynadı. Tamamen kendi yarı sahasına çekilmiş Antalyaspor’un savunmasını açacak tempo ve baskı yoktu. Hiç alan bırakmayan katı defans karşısında bulduğu fırsatları da Ljajic ve Larin ile değerlendiremeyen siyah beyazlılar, 1 kez hücuma çıkan Antalyaspor’dan Welinton’ın zamanlama hatasıyla golü yedi.

Atiba’nın üst üste 2’nci maçta da kötü gününde olması siyah beyazlıların oyununu olumsuz etkiledi. Kanatlardan etkili ataklar yapamayan Beşiktaş, hücumda çok statik kaldığı için de Antalya savunmasının dengesini bozamadı.

Sergen Yalçın bu tip katı ve derin savunma uygulayan takımlara karşı farklı stratejiler geliştirmeli çünkü son iki maçta gördük ki özellikle merkezi sıkıştıran takımlar Beşiktaş’a alan vermeyerek istediklerini alıyorlar. Abubakar’ın da rakip savunmanın içinde hareketsiz kalması stoperlerin içinde kaybolması siyah beyazlı ekibi ofansif aksiyonlarda eksik bıraktı. Sergen Yalçın 57’nci dakikada 3 değişiklik birden yaparak takımını canlandırmaya çalıştı. Girenler içinde Mensah ve Ghezzal etkili olurken 70’inci dakikada Veysel’in 2’nci sarıdan oyundan atılması ve hemen sonrasında duran toptan gelen gol kalan süre için Beşiktaş’ı galibiyet için umutlandırdı. 10 kişi oynayan Antalya karşısında baskıyı golle sonuçlandıramadı.

ANTALYA OTOBÜS ÇEKTi

Antalyaspor son 7 maçtır kaybetmiyor ve iyi savunma yapıyor. Ancak Ersun Yanal’ı bu noktaya getiren böyle bir futbol anlayışı değil. Ligde rahat bir konumda olmasına rağmen kalesinin önüne adeta otobüs çeken Antalyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu çok iyi soğuttu.

Açıkçası Veysel’in 2’nci sarıdan atılması çok ağır bir karardı. Hakem Alper Ulusoy ise maçın bu kadar yavaş tempoda oynanmasının baş sorumlusuydu. Oyun çok fazla durdu ve durduktan sonra da her pozisyonda çok geç başladı. Üst üste 2 maçta 5 puan kaybeden Sergen Yalçın’ın takımı yarışta yara aldı. Siyah beyazlıların yeni bir galibiyet serisine ihtiyacı var.

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