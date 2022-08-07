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Kartal çok zorlandı

#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig

Ismael’in ekibi topa daha çok sahip olmalı.

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Beşiktaş, Kayserispor’un 10 kişi kaldığı 67’inci dakikaya kadar sahada istediklerini yapamadı. Ne kanatları etkili kullanabildi, ne de merkezde santrforu Weghorst’u topla buluşturabildi. Orta alanda Salih-Kartal-Gedson 3’lüsü eforlu oyunlarına rağmen sahayı doğru parselleyemedi. Kayserispor karşısında nitelikli bir baskı oluşturamayan siyah beyazlılarda takım halinde yapılmak istenen pres de organize değildi. Atak devamlılığı ve pas akışkanlığı sağlayamayan Beşiktaş, tempoyu da yükseltemedi.

KAYSERi 10 KiŞi KALMASA... 

İlk yarıda en net pozisyonu bulan ise Gavranoviç ile Kayserispor olurken, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak kale önü etkinliğini bir türlü oluşturamadı. Kayserispor’un da hakkını vermek gerekiyor. Oturmuş bir ekip ve Çağdaş Atan’ın oyun anlayışını kısa sürede yerleştirdiğini gördük. Dün 10 kişi kalmasalar Vodafone Park’tan daha fazlasıyla da dönebilirlerdi.

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WEGHORST DERS VERDi

Doğal olarak gözler Beşiktaş’ın yeni transferlerindeydi. Maç boyunca çok çalışan Weghorst ‘Bir santrfor sırtı dönük nasıl oynamalı’nın adeta dersini verdi. Sol bek Masuaku verimli özellikle de defansif olarak çok başarılıydı. Temposu gerçekten de çok iyi. Gedson orta alanda hem tekniğini konuşturdu. Hem de çok yoğun çalıştı.

JOSEF DE SOUZA’YI ARADILAR

Muleka takımdan kopuk bir görüntü ortaya koyarken yerine oyuna giren N’Koudou siyah beyazlılara hareket getirdi. Saiss, hatasız ve güvenliydi. Ancak Beşiktaş’ın Josef de Souza’yı fazlasıyla aradığını gördük. Valerien İsmael topa daha fazla sahip olmanın ve atak devamlılığı içeren bir oyunun formüllerini bulmalı.

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#Beşiktaş#Kayserispor#Süper Lig
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