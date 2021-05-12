Kartal büyük fırsat tepti

Karagümrük’ün öne geçmesinden sonra şuursuz ve kontrolsüz oynayan siyah beyazlı takım, kalesinde net bir pozisyon daha verirken Welinton mucizevi bir şekilde golü önledi. İlk devrenin son bölümünde Ljajic’in sakatlanması da Beşiktaş için ciddi bir şanssızlık oldu.

SAVUNMAYI ÇÖZEMEDİ

İkinci yarıda tüm hatlarıyla yoğun bir baskı oluşturan Beşiktaş, Ghezzal ile bulduğu beraberlik golünden sonra da prese devam etti. Her şey Beşiktaş’ın lehine giderken Zukanovic’in de atılmasıyla ibre iyice Beşiktaş’a döndü. Ancak oyunun hakimi siyah beyazlılar Karagümrük’ün etkili tek kontraatağıyla 2-1 yenik duruma düştü. Kulübede ofansif hamle şansı olmayan Sergen Yalçın, Necip-Dorukhan değişikliğini daha erken yapabilirdi.

Beşiktaşlı futbolcular her şeylerini ortaya koydu ancak aşırı istek saha içi organizsyonunu olumsuz etkiledi. Aşırı telaş siyah beyazlı futbolcuları olumsuz etkilerken Beşiktaşlılar Karagümrük’ün katı savunmasına karşı çözüm üretemedi.

HER MAÇ ÇATIR ÇAYIR OYNANDI

Dünkü sonuçları gördükten sonra cumartesi günü her şey olabilir. Beşiktaş, kazanmak zorunda ancak gördük ki her maç çatır çatır oynandı. Kimsenin 3 puanı cebinde değil. Gerek Malatya, gerek Göztepe ikisinin de gereken mücadeleyi ortaya koyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sakin olan biraz da şanslı olan ipi göğüsleyecek.

Şu bir gerçek ki Beşiktaş, avuçlarının içinde tuttuğu şampiyonluk ipi artık kendi ellerinde değil. Siyah beyazlılar kazanıp Galatasaray’ın alacağı skoru bekleyecek. Beşiktaş’ın 2 gol avantajı var ve Galatasaray ile karşılaşacak Malatya takımı son 9 maçının hiçbirinde kalesinde 2 gol görmedi. Cumartesi günü hiç tanık olmadığımız bir lig finaline daha tanık olacağız.