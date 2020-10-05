Kan kaybı sürüyor!

Beşiktaş’ın saha içinde ve dışında ciddi sorunları var. Ne yazık ki günler haftalar geçtikçe bu problemler çözülmüyor, hatta daha da büyüyor. Beşiktaş, eldeki as oyuncuları kadroda tutamadığı gibi yerlerini dolduramadı. Eldekilerden de verim alınamıyor. Dün sahaya çıkan 11’de öndeki 3’lünün 2019-20 sezonunda attığı toplam gol: 2!

Sergen Yalçın sanki bir mesaj vermek istercesine bir kadro sürmüş. “Eldeki malzeme bu” mesajı. Futbolculuğu iyi fakat yaratıcılığı kısıtlı Atiba-Dorukhan-Josef orta sahası topu öne taşıyacak bir 3’lü değil. Kanat bekleri Rıdvan ve Necip gayretli ama yetersizler. Necip, koşuyla veya topla rakibin arkasına geçemiyor. Topla buluştuğu zaman da hemen hemen tüm pasları geriye doğru atıyor. Beklerle hücuma derinlik ve kalite katamıyorsun. Öndeki 3 oyuncun uyumsuz. Orta saha yaratıcı değil. Peki nasıl kazanacaksın?

SORUNLAR ORTADA ARTIK ÇÖZÜM ŞART

Mevcut kadroda sadece iki uluslararası oyuncu var. Vida ve Ljajic.Tamam çok yüksek kontratları var: Oynatamıyorsun, gönderemiyorsun. Sorun orada aylardır duruyor. Çözüm yok. Eski yönetimden kalan bol sıfırlı kontratlar mevcut yönetimin elini kolunu bağlıyor. Ancak artık bir çözüm bulunmalı. Şu da çok net ki; Larin kesinlikle Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. Hâlâ umut olarak sahaya sürülmesi de Sergen Hoca’nın hatası değil çaresizliği.

Beşiktaş’ın işi gerçekten çok zor. Ekonomik sorunlar, rüyasında göremeyeceği paralarla kontrat yapılmış ayrılmak istemeyen futbolcular. Ahmet Nur Çebi çok zor bir dönemde elini ağır bir taşın altına soktu. Tüm enerjisini ve mesaisini kulüp İçin harcıyor. Cebinden büyük miktarda para verdi ancak kanamayı durduramadı. Bu kadar sorunun olduğu bir kulüpte yönetim ve Sergen Hoca birlikte hareket ederek bu enkazı kaldırabilir.

Bugün transfer bitiyor. Umarız son gün panik transfer hamleleriyle hata yapılmaz.