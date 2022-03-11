Kamuoyu beklediği yanıtları alamadı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gerçekleştirdiğim söyleşide yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı açıklamalar kafalardaki soru işaretlerini gidermedi. Açıklamalardan ben tatmin olmadım. Kamuoyunun da tatmin olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu operasyonunun zamanlaması ile ilgili bölümü...

ANA HEDEF CÜNEYT ÇAKIR

Çünkü kızağa çekilecek bir hakeme 1 gün önce maç verilmez. Ne oldu da her şey bir anda değişti. “1 gün daha beklemeye tahammülümüz yoktu” ifadesini de çok samimi bulmadım. Madem öyleydi neden devre arasında ve lig sonunda yapılmadı da 28 hafta beklendi. Ayrıca bu yaşananlardan edindiğim sonuç; bu operasyonunun ana hedefi Cüneyt Çakır’ı pasifize etmek ve hakemler üzerindeki ağırlığını ortadan kaldırmak gibi algıladım.

UMARIM FAYDA GETiRiR

Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte bu dev operasyon fayda getirir. Ama sayın Gündoğdu’nun bu kararı alırken performans kriterlerini öne sürdüğünü göz önünü alırsak görevlerine devam edecek hakemler içerisinde ne yazık ki ciddi hatalar yapanlar ve performansı düşük olanlar da var. Onlar hangi kriterlere göre devam ediyor. Kamuoyu bu sorunun da cevabını merak ediyor.

DÜNYA NASIL KARŞILAYACAK

Ayrıca son 70 yılda sadece bir kere gittiğimiz Dünya Kupası’nda maç yöneten Cüneyt Çakır’ı bir anda yok saymak UEFA ve FIFA’da nasıl karşılanacak. Dış basın bu dev operasyonu nasıl yorumlayacak? “Türk futbolunda ve Türk hakemliğinde acaba şaibe mi var?” sorularını da ne yazık ki doğal olarak beraberinde getirecek.

OPERASYON AYDINLANMADI

Açıkçası aynı operasyonu, örneğin İtalyan hakem komitesi verse böyle bir depremin neden olduğu konusunda kafamda büyük bir merak uyanırdı. Uzun lafın kısası futbol tarihinde görülmemiş boyutta ve sezon devam ederken en kritik haftalarda böyle bir operasyonun yapılmış olması aydınlanmış değil. Konu ile ilgili belki önümüzdeki günlerde daha somut verilere ulaşacağımızı tahmin ediyorum.